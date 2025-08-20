Los palistas de la Ribera logran cuatro victorias en el Descenso Nacional del Segura

Los palistas de la Ribera brillaron con luz propia en el 32º Descenso Nacional del Segura, una de las pruebas emblemáticas de ríos del panorama español, sobre una distancia de 12 kilómetros. A la exigencia de la competición, ya de por sí espectacular por los las fuertes corrientes a favor y por tener que superar una presa y realizar un porteo con el barco a cuestas, se le añadió un gran caudal de agua, acompañado de un sofocante calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Además, la salida era igual que la realizada en el Sella, con los palistas fuera de la piragua y teniendo que subir a esta al oir el pitido del árbitro. En esas condiciones, los palistas del Scooter de Algemesí, el Club Piragüisme Cullera y la Penya Piragüista Antella demostraron el buen nivel del fondo de La Ribera, con cuatro victorias, tres segundos puestos y dos terceros, además de varias posiciones entre los diez primeros.

En K-2 masculino sénior, Marcos Climent, nacido en Sollana, junto con Francisco Javier Martínez, compitiendo por el Club de Piragüismo Blanca, dominaron la prueba de principio a fin y se escaparon desde los primeros metros, para entrar en meta como ganadores con 39:10, y se quedaron a apenas 40 segundos del récord de la prueba.

En K-1 sénior masculino, Marc Martínez, del Scooter de Algemesí, dio todo un recital, a pesar de que no hizo una salida destacada. Pero el algemesinense, como siempre, no se puso nervioso y se colocó pronto en cabeza de los K-1. Pero no se conformó, y marcando un ritmo demoledor de crucero, llegó a alcanzar al primer K-2 y entró en meta como ganador (39:12) pegado a Climent y Martínez. El dominio de los palistas de la Ribera fue abrumador, ya que la plata se la llevó Iván Ribera, del Piragüisme Cullera. Por su parte, Quique Oria, del Scooter, fue cuarto (41:43).

En K-2 sénior mixto, Lidia Padilla y Sergio Domínguez, también del Scooter, finalizaron segundos (41:41), mientras que Arancha Cester y David López, del Piragüisme Cullera, terceros (44:12). Cabe destacar también el noveno puesto de Maria Àngels Pérez y Ángel Gómez, de la Penya Piragüista Antella (59:14).

En cadete masculino hubo gran superioridad de la Ribera: en K-1 venció Héctor del Camp (Scooter, 46:00), mientras que en K-2 hicieron lo propio los cullerenses Pau Torres y Adriano Celentano (50:38).

Los veteranos ribereños también destacaron. En K-1 35-44, Justo Arlandis (Scooter, 43:03) se impuso holgadamente. En K-2 hombres Ximo Peris y Julio González (Penya Piragüista Antella) subieron al tercer escalón del podio (42:12). En categoría individual sus compañeros también brillaron: en hombre K-1 45-54, Jordi Giménez finalizó cuarto, el mismo puesto que Tomás Francés en hombre K-1 + 55, categoría en la que Miguel Bataller obtuvo el noveno puesto (1:04:22).

Participaron 20 equipos de diversas partes del territorio español. El Scooter de Algemesí obtuvo la segunda plaza, el Piragüisme Cullera, la cuarta, y la Penya Piragüista Antella, la séptima.