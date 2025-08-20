Sueca acoge a decenas de cigüeñas que huyen de los incendios forestales

La ola de incendios forestales que durante los últimos días azota el territorio español ha dejado una estampa sorprendente en el término municipal de Sueca. Las altas temperaturas, el humo y las llamas han alterado las rutas migratorias de varias especies de aves, entre las que se encuentran la cigüeñas. Aunque la comarca no suele ser un lugar habitual de descanso para este tipo de aves, la situación ha sido muy distinta durante la última semana.

Cerca de cuarenta cigüeñas han encontrado acomodo desde hace unos días en la zona de los plataneros de Sueca, junto a los juzgados y el cuartel de la Guardia Civil. Su presencia ha generado un gran asombro entre los vecinos, ya que se trata de una estampa bastante inusual. Los vecinos y vecinas de mayor edad llegan a afirmar a este diario que nunca habían visto algo parecido. Por ello, los presentes no dudan en fotografiar esta escena que se ha convertido en un auténtico espectáculo natural.

Las aves, a las que se les puede observar visiblemente cansadas tras haber modificado su ruta tradicional a causa del calor y el humo de los incendios, descansan durante largas horas sobre los árboles y ofrecen una imagen que muchos suecanos ya califican de histórica. La zona se ha transformado en punto de visita obligada para curiosos, familias y fotógrafos que se acercan a inmortalizar la escena.

Expertos en ornitología consultados por este diario señalan que «estas alteraciones en los hábitos de las cigüeñas no son frecuentes y responden a fenómenos extremos, como la ola de calor asociada a los incendios». Por su parte, Fede Campaners, experto en biología, ha explicado que «normalmente estas aves siguen un corredor migratorio más estable, pero situaciones como la actual pueden obligarlas a buscar refugio en lugares inusuales».

Para la ciudadanía, sin embargo, el fenómeno también tiene una lectura más emocional. «Es un regalo dentro de un contexto tan negativo como los incendios. Ver estas aves aquí nos recuerda la fragilidad de la naturaleza, pero también su capacidad de adaptación», señala Joan Luis Sanz, un vecino de la zona, que observa con gran expectación a las cigüeñas posadas en el árbol.

La llegada de las cigüeñas a Sueca se ha convertido, por tanto, en un acontecimiento inesperado, que, pese a las circunstancias que lo provocan, ha dejado una imagen única y difícil de olvidar en la memoria colectiva de la localidad ribereña.n