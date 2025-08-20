Levante-EMV

Un toro embiste a un hombre que se protegía en una ventana en Turís

El varón no ha sufrido ningún daño y el encierro continuó sin más incidentes

Alzira | 20·08·25 | 11:59

Un varón ha sido embestido por un toro bravo en los festejos taurinos celebrados la pasada semana en Turís con motivo de sus fiestas patronales. El hombre pudo evitar los envites y salir ileso de la acción, por lo que pudo continuar con la prueba.

Los hechos sucedieron a finales de la semana pasado con motivo de la celebración de uno de los eventos taurinos que se celebraban. El joven esperaba colgado en los hierros de una ventana a que los toros continuaran su camino, pero uno de los dos animales se fijó en el hombre y trató de embestirle mientras este tendía de los barrotes. Las reses abandonaron la zona tras no lograr coger al muchacho. La prueba finalizó sin ningún incidente de gravedad.

Como ha podido saber este diario, no es el único revolcón que se ha vivido en las fiestas patronales.

