Alzira activará grupos de alerta rápida frente a incendios e inundaciones

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta de comunicación primordial en una sociedad cada vez más interconectada. Muchos ayuntamientos utilizan los canales de Whatsapp o las redes sociales para alertar a la población sobre cualquier información relacionada con la localidad. Con un sólo click, el mensaje puede llegar a miles de vecinos y vecinas del municipio.

El Ayuntamiento de Alzira pretende utilizar estas vías de comunicación para alertar e informar a la ciudadanía en tiempo real durante episodios de fuertes lluvias o catástrofes naturales similares a las de la trágica dana del pasado 29 de octubre.

El consistorio trabaja en la creación de grupos de alerta rápida, a través de los cuales podría comunicarse con sus vecinos o vecinas en episodios de fuertes precipitaciones o posibles desbordamientos que pudieran poner en peligro a los alzireños y alzireñas.

El ayuntamiento pretende organizar varios grupos dependiendo de las zonas o urbanizaciones. "Sería un sistema de alerta rápida a través de grupos de Whatsapp. La idea sería organizar los mensajes por zonas o urbanizaciones para informarles de manera más detallada y específica", explica el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

El consistorio trabaja en la recopilación de la información de los distintos vecinos y en los permisos relacionados con la protección de datos. "Sería una herramienta muy importante y útil", insiste.

Las alertas no sólo se utilizarían frente a las inundaciones, sino que también podrían ser empleadas en el caso de que se detectara fuego.

El Ayuntamiento de Algemesí, como informó este diario, también pretende recuperar el servicio de megafonía para alertar a la población ante futuras emergencias. La riada bloqueó en este municipio, epicentro de la catástrofe en la Ribera, las llamadas y el uso de internet.

Tras esta experiencia, el consistorio ha decidido recuperar el servicio de megafonía tradicional, que se había desarrollado en el pueblo durante las últimas décadas y que contará con una inversión de cerca de 35.000 euros.

Coordinación digital

Alzira también pretende digitalizar la comunicación entre los voluntarios que vigilan el término municipal durante los meses de verano con el fin de evitar posibles incendios.

El consistorio trabaja para que las personas implicadas estén conectadas en tiempo real. "Ellos se comunican a través de una radio interna, pero podríamos conectarles digitalmente para que supieran dónde están en cada momento. Así, en el caso de que se detecte humo, podría acudir la persona que esté más cerca", indica el primer edil.

El ayuntamiento trabaja en varias alternativas, aunque la principal opción se basaría en la creación de una aplicación interna. Alzira pretende implantar estas medidas a partir de la próxima campaña estival.

Alzira ha impulsado durante este año varios proyectos para mejorar la protección ante fenómenos extraordinarios. Como avanzó este diario, el ayuntamiento ha activado una nueva concejalía de Emergencia Climática, Transición Ecológica, Agenda Urbana y Proyectos Estratégicos para prevenir y proteger a la ciudadanía frente a posibles futuras catástrofes.

La concejalía no sólo se centra en catástrofes similares a la trágica riada del pasado 29 de octubre, sino que también aborda la actuación transversal frente a posibles incendios forestales, olas de calor o riesgos sísmicos.

El área está formada por equipos multidisciplinares que trabajarán coordinadamente con el resto de departamentos del consistorio, como es el caso de las políticas relacionadas con la agenda urbana, el urbanismo, la infraestructura verde o la protección frente a riesgos.