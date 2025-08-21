Alzira reabre la Murta y la Casella tras una semana cerrada por riesgo de incendio extremo

El paraje de la Murta y la Casella en Alzira reabre sus puertas tras el cierre preventivo por el riesgo de incendio extremo. El Ayuntamiento de Alzira ordenó restringir el acceso el pasado jueves, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta por altas temperaturas. Hoy se han levantado las restricciones.

Durante el cierre del paraje natural, diversos dispositivos de Protección Civil y la Policía, así como el equipo municipal de emergencias y los grupos de voluntarios de Interpreta Natura y VACIF Alzira, se desplazaron a la zona para controlar el acceso y vigilar posibles conatos de fuego. Héctor Richard, vigilante forestal del paraje, informa de que se llevaron a cabo inspecciones continuas en puntos estratégicos y áreas de alto riesgo, además de los riegos preventivos, para asegurar que no se produjera ningún incidente.

Los incendios forestales no son el único riesgo para la seguridad. Las personas que hacen deporte por esta zona están más expuestas a golpes de calor o deshidratación: "La gente no es consciente del riesgo al que se enfrentan cuando hacen rutas durante episodios de altas temperaturas” apunta Richard.

Sin incidencias graves

Según ha informado a este periódico el grupo de voluntarios VACIF (Voluntarios d’Alzira Contra Incendios Forestales), durante los días de cierre solo se registró la caída de un rayo en un árbol de la zona, aunque sin incidencias graves.