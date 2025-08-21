Benifaió celebra la tradicional "Procesó del foc"

Benifaió celebra la tradicional "Procesión del foc" presidida por la imagen de la Divina Aurora con unas cifras de récord. Cerca de 500 personas asistieron a evento, una participación que supera la asistencia de los años anteriores. La expectación continúa siendo máxima, ya que la procesión sale a las calles de nuevo desde el año 2022 con el título de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana y como Bien de Relevancia Inmaterial otorgado en el año 2023 por la Generalitat Valenciana.

Las jóvenes clavariesas de la Mare de Déu d’Agost, los Clavarios de la Divina Aurora de los años 1975 y 2000 ante sus celebraciones de 50 y 25 aniversarios respectivamente, además de vecinos y miembros de las Peñas El Xiflec y El Coet, salieron de nuevo en procesión con la indumentaria adecuada para lanzar centenares de cohetes que daban paso a la imagen a través del fuego y la pólvora, ofreciendo una entrada final de la Divina Aurora de gran colorido y espectacularidad.

Esta tradicional procesión se caracteriza por la utilización de pólvora en lugar de cirios. Es una muestra del simbolismo del fuego en los eventos litúrgicos. La mecha con la que se enciende la pólvora debe estar bendecida, proveniente de un lugar sagrado, ya que según la Biblia, el fuego «purifica, consagra y destruye». Por este motivo los participantes se colocan en dos filas, una a cada lado de la acera y encienden la pólvora. Dos metros de destellos dorados y plateados alumbran el paso de la Divina Aurora. Los vecinos abren sus puertas de sus hogares al paso de la procesión para que la pólvora destruya los "males" que habitan en las casas y la imagen de la santa les bendiga y les dé protección.