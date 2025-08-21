Los bomberos sofocan un incendio de vegetación en Sollana junto al Parque Natural de l'Albufera
El fuego ha sido extinguido en dos horas
Emma Gómez Pastor
Los bomberos han extinguido este jueves un incendio en una zona de vegetación en Sollana, en el límite con el Parque Natural de l'Albufera. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha recibido a las 13:48 horas el aviso de un incendio en una zona de campos situada en el camino de la Torre de Trullàs, entre Sollana y Sueca.
El fuego se ha declarado en un área de transición entre la marjal y los campos de arroz, cerca del parque natural. Para las labores de extinción se ha movilizado una unidad de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, una autobomba del parque de Silla del Consorcio Provincial de Bomberos de València y un coordinador forestal.
Los efectivos trabajaron en la zona hasta las 15:25 horas, momento en que dieron por finalizados los trabajos de extinción del fuego, del cual todavía se desconoce el origen.
