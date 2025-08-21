Càrcer denuncia actos vandálicos en sus jardines municipales

El Ayuntamiento de Càrcer ha manifestado públicamente su malestar ante los recientes actos vandálicos ocurridos en los jardines municipales de la plaza de la Creu, donde varios aspersores han sido arrancados de forma intencionada.

Se han roto hasta siete aspersores de este espacio verde. El consistorio señala que cada desperfecto en el mobiliario urbano no solo afecta a la imagen y uso de parques y jardines, sino que también supone un coste económico que acaban aumiendo todos los vecinos y vecinas del municipio.

Responsabilidad colectiva

Asimismo, el ayuntamiento recuerda que estos actos incívicos son una falta de respeto hacia los profesionales que trabajan para mantener estos espacios en buenas condiciones y hace un llamamiento a la conciencia cívica: «Cuidar lo que es de todos es responsabilidad de cada uno de nosotros».