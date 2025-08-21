La carnicería centenaria que recoge la historia de Turís

Los comercios locales son uno de los motores principales de los pueblos con pocos habitantes. Se trata de establecimientos que pasan de generación en generación, como también lo hacen los clientes que acuden porque sus padres y abuelos ya compraban en estos lugares.

La carnicería Boluda se ha convertido en uno de los negocios más emblemáticos de Turís. Este año está de celebración, ya que cumple cien años. El local, fundado en 1925 por Vicente Boluda y su esposa Josefa Corell, ya se encuentra regentado por la cuarta generación de carniceros. Además, a lo largo de este siglo de trayectoria, el negocio ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías sin renunciar a la calidad, el trato cercano y la herencia familiar.

Actualmente Ismael Boluda se encuentra al frente de este negocio. Boluda ha conseguido dar un impulso decisivo al negocio gracias a la experiencia combinada con la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. Boluda reconoce que la clave es "saber adaptar el negocio de toda la vida a las demandas de ahora". Su trayectoria profesional ha sido reconocida a nivel nacional, con varios galardones que avalan su destreza y creatividad en el oficio. Entre ellos, destaca el título de Mejor Joven Carnicero de España en 2022 y el reconocimiento en 2024 como uno de los negocios E-Líderes por su transformación digital en el comercio y la artesanía de la Comunitat Valenciana.

Ismael Boluda y su pareja, Ester Jabaloyas, muestran uno de sus productos / Levante-EMV

“Tenemos clientes que ya le compraban a mi abuelo y a mi padre y otros que compran a través de internet”, explica Boluda, quien continúa el legado familiar iniciado cuando su bisabuelo decidió vender la carne de las ovejas que criaba. Durante la Guerra Civil, la familia consiguió mantener el negocio de cría de ovejas. Más tarde, su abuelo decidió apostar por la cría de cerdos. Sin embargo, su padre decidió abandonar esta faceta y centrarse exclusivamente en la carnicería. "Este cambio impulsó el negocio”, recuerda Boluda. La familia regenta actualmente una tienda ubicada en la vivienda familiar y otra parada en el mercado.

Nuevos productos

En 2021, Ismael tomó las riendas del negocio. A pesar de haber estudiado Ciencia y Tecnología de los Alimentos y haber realizado prácticas en el sector, decidió seguir la tradición familiar. Bajo su dirección, la carnicería ha ampliado su oferta con preparados artesanales, propuestas adaptadas a los nuevos hábitos de consumo y una cuidada selección de carnes que incluye cortes internacionales, piezas maduradas y especialidades poco habituales en la zona, como el figatell.

A pesar del paso del tiempo, el negocio familiar ha sabido mantenerse fiel a su esencia con una atención directa y de confianza a sus clientes. “Hay personas que vienen porque sus abuelos ya compraban aquí. Hemos crecido con ellos”, apunta el carnicero.

La historia de Carnes Boluda es la de un comercio de proximidad que ha sabido evolucionar, pero sin perder su esencia. “Este centenario es un motivo de orgullo, pero también una responsabilidad. Queremos seguir apostando por el producto local, ayudar a nuestros clientes de siempre y ofrecer lo mejor a quienes confían en nosotros”, concluye Boluda.