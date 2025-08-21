La CHJ levanta una mota de 860 metros de longitud para proteger a l'Alcúdia del Magro

La Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja en la construcción de una mota de 860 metros de longitud que protegerá el término municipal de l'Alcúdia de los posibles desbordamientos del río Magro.

Los trabajos, que estarán terminados a final de año, buscan reforzar la seguridad del municipio ante posibles episodios de lluvias intensas con el fin de evitar inundaciones similares a las del pasado 29 de octubre.

Como ya informó este diario, el organismo de cuenca ha invertido 16,5 millones de euros para proteger a los vecinos y vecinas de l'Alcúdia y Guadassuar de posibles desbordamientos del río Magro. El proyecto pretende proteger a estos municipios, pero sin incrementar el riesgo de las zonas menos vulnerables de la comarca.

En esta localidad, la CHJ ha construido una mota con gaviones y colchones en eL margen derecho del río para proteger al municipio de las erosiones y darle estabilidad de unos 500 metros. La protección está previsto que concluya aguas abajo del cruce del río con la A-7.

El Ayuntamiento de l'Alcúdia reitera la importancia de estas obras, que avanzan a buen ritmo y de acuerdo con la planificación establecida. La mota en construcción ya ha llegado a los 390 metros de longitud, de los 860 metros totales previstos. En este sentido, el alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, ha señalado que "esta protección ante futuras riadas es una prioridad para que no se repitan situaciones como la sufrida durante la dana del año pasado". Añade: "Con esta actuación se garantizará más seguridad y tranquilidad para los vecinos de nuestro municipio”.

La CHJ también trabaja en la construcción de dos motas en Algemesí y Guadassuar. El organismo, como ya informó este diario, pretende adecuar el margen derecho del cauce del río para reducir los desbordamientos y evitar, así, que se repitan situaciones similares a las del pasado 29 de octubre. El río superó a su paso por el término municipal de Guadassuar los 4.000 m3/s, aunque en Algemesí rondaba los mil metros cúbicos por segundo, por lo que el resto ya había desbordado.