El Consell apremia a Cullera para decidir en dos meses si inicia o descarta el Manhattan

La Conselleria de Medio Ambiente ha dado un ultimátum de dos meses al Ayuntamiento de Cullera para entregar la documentación que justifique las obras de urbanización del sector PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera. En caso contrario, el Consell establece que «el suelo quedará sujeto al régimen establecido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)», es decir, será declarado como no urbanizable.

La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental alega, en un informe al que ha tenido acceso Levante-EMV, haber realizado hasta cuatro requerimientos al Ayuntamiento de Cullera para que demuestre si las obras se iniciaron antes de que finalizara el plazo fijado por el Pativel. A través de las distintas solicitudes, Medio Ambiente reclama la remisión de documentos relativos al inicio o no de las obras de urbanización de este sector, que albergará 35 torres de más de 25 alturas junto a la desembocadura del Xúquer, con un total de 4.883 viviendas (1.171 serán protegidas).

La conselleria levantó el 15 de mayo de 2023 una acta de comprobación, en la que se concluyó que «no existían indicios aparentes de obras de urbanización del sector ni actuaciones preparatorias». En esa misma fecha, solicitó al consistorio que remitiera los documentos que acreditaran el inicio o finalización de las obras.

La propia conselleria recibió el día 29 de ese mismo mes un escrito del consistorio, en el que les informaba que se encontraban en proceso de constitución de una nueva corporación.

Medio Ambiente volvió a solicitar a Cullera la documentación el 18 de julio de 2023 y el 5 de abril de 2024. La conselleria reiteró los informes el 18 de junio de 2024 por «no haber sido atendidos». Tras cuatro requerimientos, el Consell reitera la falta de respuesta por parte del consistorio. «Esta dirección general ha realizado hasta cuatro requerimientos al ayuntamiento solicitando la remisión de documentación relativa al inicio o no de las obras de urbanización. El Ayuntamiento de Cullera no ha acreditado el inicio de las obras de urbanización», recoge en el informe.

La conselleria añade que el consistorio «no ha alegado nada respecto de posibles causas que hayan impedido el desarrollo del suelo» y denuncia que «la información de que se dispone la ha obtenido la conselleria, sin la debida colaboración municipal».

El PAI Bega-Port de Cullera se contempla como «suelo transitorio» dentro del plan de acción territorial, es decir, aquellos que ya cuentan con programa de actuación aprobado, por los que se les concede un plazo para su desarrollo. Por lo tanto, si no se cumple con ese plazo, como se recoge en el escrito, los terrenos pasan a estar sujetos al régimen de protección del plan y, por lo tanto, el proyecto podría decaer.

El Consell lamenta en el informe que este sector «tiene supeditado su desarrollo desde hace aproximadamente 15 años, en la actualidad continúa ‘sine die’, ni siquiera puede conocerse si va a ser factible su desarrollo ni qué delimitación espacial final tendrá, en su caso, este ámbito; lo que lleva a desvirtuar absolutamente la naturaleza misma del Pativel».

Este diario ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Cullera, pero no ha obtenido respuesta.

Adaptación del proyecto

La nueva adaptación del proyecto del PAI, que fue aprobado en un pleno extraordinario celebrado el pasado mes de febrero, ha permitido reducir los cien millones de euros en que se habían estimado los costes de urbanización a cerca de 93. Como ya informado este diario, el ayuntamiento tiene que desarrollar el sector por gestión directa por mandato judicial. La modificación contó con 19 votos a favor (PSPV, PP y Vox) y uno en contra por parte de Estefanía Català, concejala de Compromís.

Una vez modificado el proyecto, el consistorio otorgaba a los propietarios un plazo de dos meses para decidir si pagarían las cuotas en efectivo o con terrenos, aunque el alcalde, Jordi Mayor, ya asumía que la mayoría de dueños decidirán pagar la urbanización con terrenos.

El proyecto arrancó cuando la corporación encabezada por el popular Ernesto Sanjuán aprobaba el 11 de agosto de 2010 con los 15 votos a favor del PP y la abstención del PSPV (APC fue la única formación que se opuso) este gigante urbanístico.