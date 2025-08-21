Cultura
Cullera se convierte en referente de la música lírica con la cuarta edición del festival Ópera Open-Air CullerArts
Vecinos y turistas han podido disfrutar durante tres noches de las composiciones de Verdi, Mozart o zarzuelas significativas como Doña Francisquita o La Revoltosa
Cullera se ha convertido durante tres días en referente de la música lírica con la cuarta edición del festival Ópera Open-Air CullerArts. La cita musical, celebrada al aire libre en los Jardines del Mercado de Cullera, ha contado con una gran afluencia de vecinos y turistas.
Esta edición, que ha tenido lugar los días 15, 17 y 19 de agosto, arrancó con la puesta en escena de “Aida”, de Giuseppe Verdi, en versión concierto. Esta obra, estrenada en 1871, se ha convertido en una de las óperas más representadas en todo el mundo.
La segunda noche fue el turno de la Gran Gala Lírica, una selección de fragmentos de óperas escritas por Mozart y Gaetano Donizetti y de zarzuelas significativas como Doña Francisquita o La Revoltosa.
En la última jornada, el público pudo disfrutar de “La Leyenda del Beso”, de R. Soutullo y J. Vert. Se trata de una zarzuela que combina lirismo y pasión con melodías inolvidables.
En cuanto al público, la ópera “Aida” agotó la totalidad de las entradas disponibles, por lo que colgó el cartel de completo. Por su parte, la segunda y la tercera sesión consiguieron rozar el lleno.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha valorado positivamente la cuarta edición de “una cita única y de calidad”. “El festival tiene un altísimo nivel artístico. Eso se refleja en la buena acogida que tiene este certamente entre vecinos y visitantes”, ha destacado.
El primer edil también ha resaltado “la capacidad del municipio para programar grandes citas culturales durante todo el año, un hecho que refuerza el prestigio y el reconocimiento de la localidad como un escenario musical de referencia”.
