El "englishman" de Sueca que habla un valenciano perfecto

Sorpresa es la reacción que genera Barnaby Bouchard, un inglés afincado en Sueca, cuando abre la boca. Más conocido como Barney, este joven nacido en el sur de Inglaterra ya habla más valenciano que «gente que vive aquí cincuenta años y no suelta ni una», como destaca el creador de contenido Fran Tudela (@cabrafotuda) en una entrevista que hizo al británico a pie de calle, en plena Fira de Xàtiva.

Bouchard, filólogo, llegó a València hace 7 años desde «allà on brama la tonyina» (su expresión favorita) y quedó «enamorado de la lengua y cultura valencianas», como él mismo reconoce. Los últimos 4 años los ha dedicado a aprender la lengua de Ausiàs March y Joan Fuster, que habla con soltura y con su particular acento inglés, así como a conocer de cerca el día a día de los valencianos. Sin ir más lejos, es usuario asiduo de los casinos donde los ancianos acuden a echar la tarde y a jugar al dominó, los cuales le preguntan con sorpresa: «Eh, tu d'on eres?».

Este inglés residente en Sueca (y él mismo subraya: en la Ribera Baixa) tiene claro el valor del valenciano: «La lengua no es solo una herramienta, es una cultura entera, es el código en el que habla la gente y, si pierdes eso, pierdes todo», concluye.