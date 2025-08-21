La masificación en las playas de Sueca dispara los problemas de conexión móvil

El verano suele ser sinónimo de descanso y desconexión. Sin embargo, en el Mareny de Barraquetes y el Perelló esta desconexión se ha convertido en un problema. La gran afluencia de visitantes en algunas playas de Sueca ha generado problemas de conexión móvil. Los cortes, que comenzaron a principios de julio y se intensifican los fines de semana y los días festivos, afectan tanto a vecinos como a comercios y turistas.

El alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Giménez, califica la situación de «desesperante»: «Parece que estemos olvidados y desconectados del mundo, ha venido mucha gente a quejarse», apostilla. Giménez subraya que el problema se arrastra desde principios de la temporada alta, y desde entonces «los fallos se repiten cada fin de semana». La falta de cobertura no solo complica las comunicaciones personales, sino también la actividad económica: «En los comercios, los datáfonos no funcionan y hoy en día casi todo se paga con tarjeta o con el móvil. A la hora de cobrar, es un problema», explica este alcalde.

Masificación

A menudo, la alta concentración de usuarios en un mismo espacio genera fallos en la red de cobertura móvil. En la costa de la Ribera Baixa, es habitual experimentar estos problemas durante la celebración de festivales como el Medusa o el Zevra. Àngel Miralles, residente en el Mareny de Barraquetes, explica que las incidencias empezaron antes del Medusa y, a diferencia de otros años, se han alargado más de lo previsto. «Tenemos asumido que durante el festival la conexión falle, pero este año está durando más», critica.

Giménez destaca que en verano la población del Mareny de Barraquetes se multiplica, pues pasan de sus habituales 800 vecinos censados a cerca de 6.000 personas, algo que, a su juicio, satura las redes de telefonía. «Aquí estamos sin servicio telefónico, y si hubiera una emergencia sería muy complicado gestionarla», alerta.

Un poco más hacia el norte, en el Perelló, el problema ha sido menos acusado, aunque también se ha notado. Su alcalde, José Codoñer, señala que este verano «la red va más lenta, probablemente por la carga de usuarios», pero que la caída más grave se concentró el fin de semana del Medusa.

Al igual que en el Mareny de Barraquetes, en el Perelló se ha registrado un aumento notable de visitantes. «Hay una barbaridad de gente, más que otros años. No sé si es por las altas temperaturas que estamos teniendo o porque ha dado la casualidad de que muchas personas con segunda residencia han decidido quedarse aquí este año, pero la masificación ha sido evidente», afirma Codoñer.

«No podemos cobrar»

La hostelería es uno de los sectores más perjudicados. David Clari, dueño de un restaurante en primera línea de playa, relata que la saturación de la red le ha impedido gestionar reservas durante los fines de semana: «No me ha llegado ninguna porque no funciona la conexión. Otros años he tenido hasta que silenciar el teléfono por la cantidad de gente que llamaba, pero este año con suerte nos llega alguna llamada».

«Afortunadamente, tengo los datáfonos conectados a la red del local, pero otros negocios lo pasan mal porque los clientes no pueden pagar sin cobertura y a veces se ven obligados a fiarse de que estos vuelvan más tarde con el dinero». Clari subraya que pagar en efectivo tampoco es una opción: no hay ningún cajero automático en la zona de la playa.

Pilar, trabajadora en otro restaurante de primera línea, afirma: «Cada dos por tres el sistema indica que hemos superado las operaciones fuera de línea». En este establecimiento, han llegado incluso a instalar un repetidor de señal, pero esto no ha conseguido solucionar el problema: «Se nos doblan o nos desaparecen las comandas, los clientes se quejan... es un desastre», lamenta la camarera.

Vecinos incomunicados

Estos problemas dificultan la rutina de los residentes en estas zonas, ya que no todos son turistas ni están de vacaciones, por lo que no pueden permitirse esta desconexión: «Mi padre tuvo un problema de trabajo y se tuvo que ir al pueblo de al lado para poder hablar por teléfono», relata Miralles, y expone que la cobertura varía según la compañía y la zona. Ha pedido explicaciones a la operadora: «Nos dijeron que lo más probable es que se hubiera caído un repetidor», explica a este diario, aunque la solución todavía no ha llegado.