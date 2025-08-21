Sueca se rinde al cine de "mierda"

El Festival Internacional de Cine de Mierda (CIM) de Sueca ha presentado la programación y el cartel de su edición de este año, la que hace 12 de este evento dedicado al "trash", el "gore", el "underground" y, en general, cualquier "parida hecha de cualquier forma y con atrezzo del rastro de Corbera", en palabras de la organización.

Con más de 3.000 obras recibidas, la selección final a concurso comprende 85 audiovisuales, 74 cortometrajes y 11 largometrajes procedentes de todos los continentes; de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Taiwán o Sollana. El festival contará con cinco días de proyecciones, del 24 al 28 de septiembre, que como siempre, se podrán disfrutar y sufrir -a partes iguales- en el Centro Municipal Bernat y Baldoví (antiguo Cine Lido).

Cartel

El cartel, obra de los artistas Teresa Llàcer Viel y Héctor Ferrández Motos, nos alerta este año de los peligros reales que comporta asistir al festival. Presenta la bucólica estampa de un patio de butacas en un cine -el Cine Lido- en lo que parece una advertencia de una cajetilla de tabaco: una pareja formada por una Virgen de cutis con mucho "glow" junto a su novio, un lagarto gigante de piel no tan "glow" pero igualmente atractivo por su chupa de cuero y su pinta chuleta, están contemplando las proyecciones del festival.

El CIM de este año ha dado especial importancia a los estrenos internacionales como Virus Detected, Chal Halla Bol, German Horror Story, Exorcistas Carinhosos o The Golden Bagel. Entre los cortometrajes también habrá numerosos estrenos mundiales. Destaca el debut del largometraje del estonio Sander Maran, Chainsaws Were Singing, que ya ha conquistado grandes festivales como el Fantasía de Montreal o la sección Midnight X-Treme del festival de Sitges.

También ha levantado mucha expectación el folk horror malasio del Emir Ezwan con Roh, seleccionada por Malasia como candidata a los Oscar, en la que será su premiere europea. Hay que matizar que, este año, prácticamente la totalidad de las películas del CIM no han sido seleccionadas por su país para representarlos en los Oscar. "Por la razón que sea...", puntualizan desde el CIM.

La organización ha confirmado la presencia del cineasta británico-hindú Balraj Kang, autor de The Birdwatcher y referente de la nueva ola del cine "underground" británico. Igualmente, volverán a asistir artistas multidisciplinares como el sollanero Pau Magraner, la humorista Cinta Slartibarfast o el ganador de "dos Goyas y medio", Pablo Llorenç.

Nuevas sesiones

Otra de las novedades será la "sesión siesta" a las 17h de la tarde del domingo, donde los supervivientes podrán pasar la resaca de los 5 días del festival en un entorno relajado y tranquilo. También destacará la "sesión sorpresa" de la noche del sábado, con el show Cinemalães y la intervención de personajes de la farándula y el vodevil que suele alargarse hasta altas horas de la madrugada en un ambiente festivo, sano y muy alegre.