La UD Alzira vuelve a caer frente al At. Levante

La UD Alzira perdió 1 a 0 ante un At. Levante que este año quiere aspirar al ascenso a 2a RFEF. Pese a una nueva derrota, el equipo sigue evolucionando en su juego cara a la nueva temporada que afronta con tan sólo tres jugadores de la anterior. Paredes alineó a Izan en portería, Gomis, Borja y Ander en línea de tres, con Chust y Álvaro Guillén en los carriles. Por el centro jugaban Cristian y Hugo Franco y en la tripleta atacando a Lucas por la derecha, Iván Bueno por la izquierda y Llario en punta.

La primera ocasión fue para el exalzireño Mario Sesé desde la media luna que paró Izán. En el 12, los aficionados ribereños festejaron el gol de Gomis pero poco tiempo porque fue anulado por supuesto fuera de juego. Se sirvió una falta y el de La Pobla remató al segundo palo. Queda la duda porque el central entraba desde atrás. El equipo sigue trabajando una variante ofensiva a la hora de defender, situando un 1-3-2-5, con los carrileros taponando la salida de los laterales contrarios.

El conjunto ribereño lo siguió intentando con disparos lejanos que no encontraban portería. En el 37, Izan desbarató un mano a mano con Álvaro Moreno pero en el 40, Afner Cá cazó un balón y fusiló al guardameta extremeño. Paredes cambió a Llario en el extremo derecho ya Lucas de delantero así como pasó a defensa de cuatro: Chust, Gomis, Borja y Ander; con Cristian por delante y otra línea de cuatro formada por Llario, Hugo Franco, Bueno y Álvaro Guillén y Lucas en punta.

Para la segunda parte salió Vicent Dolz, un central a prueba, César Banacloy, que tras debutar en 3ª con el Villamarchante con 19 años ha estado tres años en Estados Unidos y Santi, por Izan, Gomis y Lucas. A los tres minutos tuvo que entrar Jose Aguilar por Hugo Franco, que se retiró lesionado. Santi protagonizó los dos acercamientos con mayor peligro de Alzira. Uno desbaratado por el portero y otro disparo desde la media luna que salió cerca del palo. En la otra media luna, Sesé chutó un balón que fue desviado pero Dolz le tocó y se estrelló en el larguero. Paredes continuó haciendo cambios en el esquema pasando a un 1-5-4-1 que volvió al 1-3-4-3 cuando entraron el resto de suplentes. Como trío de centrales dispuso a César, Castañeda y Bono con Abraham y Enric Moreno en las alas y Leo y Aguilar por dentro. Traver, Santi y Sabater fueron los encajes. Los juveniles Sabater y Enric estuvieron especialmente activos. A diez para el final Traver no aprovechó una falta en la frontal, demasiado lejana para conseguir enroscar el balón. Terminaban así tres exigentes días, donde los dos anteriores la plantilla apretó físicamente con dos sesiones dobles de tres horas cada una.

Los alzreños volverán a jugar el viernes a las 18:30 h. contra un filial, el del Elche, en el Luis Suñer Picó.