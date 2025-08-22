Cullera justifica el retraso del Manhattan por la dificultad para localizar a los dueños

Los propietarios de los terrenos del PAI Bega-Port de Cullera, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera, debían haber comunicado al ayuntamiento sobre el mes de mayo si iban a pagar en efectivo o con terrenos las cuotas del coste de urbanización de los cerca de 610.340 metros cuadrados situados junto a la desembocadura del Xúquer.

La falta de respuesta por parte de algunos propietarios ha comportado que el consistorio haya decidido ampliar el plazo de notificación unos meses más para otorgarles más tiempo a los dueños. "Los propietarios de los terrenos aún nos están notificando su decisión", ha explicado la concejala de Intervención Administrativa de Cullera, Débora Marí, a Levante-EMV tras ser preguntada por este retraso.

La edil reconoce la dificultad a la que se enfrenta el consistorio para encontrar a todos los propietarios de los terrenos y, así, poder llevar a cabo los trámites. "Hay algunos a los que no encontramos y, por lo tanto, es difícil", explica.

Marí reconoce que, durante el pleno celebrado el pasado mes de febrero, el consistorio decidió otorgar a los propietarios un plazo de dos meses para que comunicaran si pagarían las cuotas en efectivo o con terrenos. Sin embargo, Cullera ha decidido ampliar el período, por lo que las obras de urbanización podrían demorarse aún más.

El anuncio llega después de que la Conselleria de Medio Ambiente haya dado un ultimátum de dos meses al Ayuntamiento de Cullera para que entregue la documentación que justifique las obras de urbanización. En caso contrario, y como ha informado este diario, el Consell señala que "el suelo quedará sujeto al régimen establecido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)", es decir, será declarado como no urbanizable y, por tanto, el megaproyecto podría decaer.

El Consell, según el informe al que ha tenido acceso este diario, alega haber realizado hasta cuatro requerimientos al Ayuntamiento de Cullera para que demuestre si las obras se iniciaron antes de que finalizara el plazo fijado por el Pativel. A través de las distintas solicitudes, Medio Ambiente reclama a Cullera la remisión de documentos relativos al inicio o no de las obras de urbanización de este sector, que albergará 35 torres de más de 25 alturas junto a la desembocadura del Xúquer, con un total de 4.883 viviendas. De ellas, 1.171 serán protegidas.

Este diario ha vuelto a preguntar al Ayuntamiento de Cullera sobre este retraso en la justificación de las obras, pero el consistorio ha decidido no pronunciarse en este sentido.

Reducción del coste del proyecto

El ayuntamiento aprobó en febrero, y con 19 votos a a favor (PSPV, PP y Vox) y uno en contra por parte de la concejala de Compromís, Estefanía Català, una adaptación del proyecto del PAI a nuevos parámetros urbanísticos y sostenibles, que permitió reducir los cien millones de euros en que se habían estimado los costes de urbanización a cerca de 93.

Durante ese pleno, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ya asumía que la mayoría de dueños decidirán costear las obras con terrenos. Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asignaba al Ayuntamiento de Cullera la condición de agente urbanizador de este PAI. "Están comunicándolo, pero le digo que todos van a pagar en terreno. El 100 % prácticamente", llegaba a afirmar el primer edil tras ser preguntado por el concejal de Vox, Gonzalo Muñoz. Por el momento, los propietarios todavía disponen de tiempo para informar sobre su decisión.