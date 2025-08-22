Fortaleny y Sollana siguen sin plan contra incendios en plena oleada de fuegos

La oleada de fuegos que azota el territorio español durante las últimas semanas ha puesto en el punto de mira a los distintos ayuntamientos que todavía no disponen de planes de prevención contra incendios. De hecho, la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo investiga la relación que puede existir entre esta carencia de normativas locales y la gran cantidad de fuegos que ya han arrasado miles de hectáreas. En la comarca, Fortaleny y Sollana todavía no disponen de este tipo de planes, según recoge la Conselleria de Medio Ambiente.

La Ribera ha sufrido durante los últimos días pequeños conatos de incendio, que afortunadamente han sido extinguidos rápidamente y han afectado a una breve extensión de terreno. El último de ellos se produjo, sin ir más lejos, ayer en el término municipal de Sollana. Como informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el fuego se originó en zona de campos en los límites del Parque Natural de l’Albufera. Precisamente, Sollana es uno de los dos municipios que todavía sigue sin plan de prevención de incendios.

El Ayuntamiento de Sollana reconoce que este año han elaborado un plan de actuación frente al riesgo de incendios, aunque se trata de un documento distinto al de prevención de fuegos. La propia conselleria señala que se trata de una localidad con una superficie forestal inferior a 25 hectáreas, por lo que puede quedar exento si se acoge al de la demarcación. No obstante, el consistorio no ha aprobado esta medida, como sí que lo han hecho otros ayuntamientos durante los últimos años.

Fortaleny, por su parte, tampoco dispone de este plan. El alcalde de la localidad, Toni Sellés, ha explicado a este diario que no disponen de un plan forestal porque «no hay masa forestal». «Hemos recibido ayudas supramunicipales, pero aún no nos hemos puesto a elaborarlo», reconoce.

Cabe recordar que todos los ayuntamientos con masa forestal están obligados desde 2005 y, por ley, a contar con un plan contra incendios que, en la mayoría de los casos, tiene validez por un periodo de entre cinco y quince años, por lo que debe actualizarse pasado el plazo correspondiente. Sant Joanet es el único pueblo de la Ribera que está exento.

Demarcación de zona

Beneixida, Massalavés y Alginet han sido de los últimos municipios en redactar sus planes de prevención de incendios, como recoge la web de la propia conselleria.

El pleno de Massalavés acordó en junio de 2024 acogerse a la planificación prevista en el plan de prevención de incendios forestales de la demarcación forestal de Polinyà de Xúquer. Beneixida tomó la misma decisión en el pleno de julio de ese mismo año al contar con una superficie de masa forestal inferior a las 25 hectáreas.

El Ayuntamiento de Alzira, por su parte, fue el primero de la comarca en disponer de este plan local, cuya elaboración se demoró cinco años. La Pobla Llarga se sumó a esta normativa en 2012.

El panorama ha cambiado en los últimos años, y ante la insistencia del Fiscal de Medio Ambiente y el impulso de ayudas supramunicipales que buscan facilitar a los consistorios la redacción de planes. Así, en poco más de tres años, cuarenta consistorios se unieron a Alzira y la Pobla.