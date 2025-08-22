Sellent se rebela contra su nuevo párroco por suspender la "processó de les espelmes"

El cura de Sellent deja al municipio a dos velas. El ayuntamiento ha decidido suspender la «processó de les espelmes» ante la negativa del nuevo y único párroco de la localidad que, recién llegado, ha decidido cambiar el itinerario habitual de todas las procesiones para que ya no pasen por las estrechas calles del casco antiguo. La decisión deja al pueblo con las 2.000 velas que habían comprado para la ocasión, por ahora, sin uso.

«No sabemos muy bien por qué se niega. Aquí, al ser un pueblo pequeño, intentamos hacer las procesiones por distintos recorridos para que pasen por la mayoría de las calles del pueblo», afirma el alcalde, Jordi San Martín. «Ha creado crispación entre la gente porque era una iniciativa que gustaba mucho», añade el edil.

La "processó de les espelmes" celebrada en Sellent en 2024. / Levante-EMV

La «processó de les espelmes» nació el año pasado con la iniciativa de un vecino para «engrandecer las fiestas en honor a la Purísima Concepción». Se trata de un recorrido por las calles del casco antiguo, a la luz únicamente de miles de velas distribuidas por las aceras. El año pasado, un concierto de la banda local a la luz de los cirios cerró el acontecimiento. «Queríamos implantar una nueva tradición, que los niños nos ayudaran y que se creara una costumbre que continuara con los años. Los vecinos quedaron muy contentos, incluso vino gente de fuera a verlo y estábamos ilusionados por seguir haciéndolo, pero nos hemos encontrado con la negativa cuando ya teníamos todo preparado», explica San Martín.

Cambio de recorrido

Durante las fiestas patronales de Sellent, se suelen realizar hasta tres procesiones, todas por la mayoría de calles de la localidad, incluido el casco antiguo. Sin embargo, este nuevo párroco ha decidido cambiar el itinerario para que pase únicamente por la zona nueva y la carretera. «La gracia de hacer la 'processó de les espelmes' por el casco antiguo era que las calles son estrechas, reflejan mejor la luz y alumbran lo suficiente como para caminar, además, ahí sí que podemos permitirnos apagar el alumbrado de las calles durante un rato, pero no podemos dejar sin luz al resto del pueblo ni llenar la carretera de velas», expone el alcalde.

La "processó de les espelmes" celebrada en Sellent en 2024. / Levante-EMV

«El lunes nos reunimos con el capellán y ya nos dijo que no, pero esperábamos que cambiara de opinión. Muchos parroquianos han intentado convencerlo, pero no ha habido manera. No entendemos la decisión», concluye San Martín. La procesión en honor a la Purísima Concepción esta noche, pero sin las velas y con otro recorrido. «Intentaremos aprovechar las velas para realizar otro acto diferente en un futuro», añade.