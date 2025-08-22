Los socialistas de Corbera exigen una asamblea para renovar la ejecutiva local

El PSPV-PSOE de Corbera atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La fuga del único edil del grupo socialista en el ayuntamiento, Juan Climent, que ha pasado a formar parte del grupo de no adscritos ha dejado a los socialistas sin representación institucional en el consistorio y con la agrupación local dirigida de manera provisional por una gestora.

Ante esta situación, los militantes reclaman la convocatoria de una asamblea para renovar la ejecutiva local y dotarla de un carácter “operativo” que permita acompañar el trabajo de la militancia en una etapa marcada por la ausencia de representación institucional.

La propuesta procede de un grupo de militantes, que ha querido alzar la voz en defensa de la unidad y la cohesión interna como requisitos imprescindibles para afrontar el futuro del partido en el municipio. “Resiliencia, trabajo y constancia”, resumen como los valores que deben guiar la reconstrucción del proyecto socialista en la localidad.

Josué Palomares, exconcejal socialista de Corbera. / Levante-EMV

Destaca la presencia de Juan Antonio Torres, expresidente de la agrupación, que reconoce que se trata de “un momento complejo”. Torres insiste en que la colaboración y la búsqueda de consensos son la mejor vía para “redefinir un nuevo proyecto político dentro de la agrupación”.

También se ha pronunciado el exsecretario general, Josué Palomares, que sigue con interés la evolución de la crisis. Palomares advierte de que “una formación histórica en Corbera, con años de gobierno a sus espaldas, debe prevalecer”. Además, apuesta por “sumar a nuevas personas e intentar implicar de nuevo a quienes un día hicieron crecer a la agrupación”.

Los militantes que han lanzado este llamamiento creen que "hay que dejar las críticas” y ponen en valor la labor realizada por la gestora que dirige la agrupación desde la dimisión de Climent.

La situación en Corbera ha abierto un período de incertidumbre para los socialistas, que encaran ahora el reto de recomponer su base orgánica y volver a ser una referencia política en el municipio.