La suciedad y los múltiples daños tras la riada retrasan la recuperación del Raval de Algemesí

La recuperación del Raval de Algemesí, la zona más golpeada por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre, parece seguir un ritmo bastante distinto al del resto de barrios de la localidad. Su cercanía al río Magro comportó múltiples daños -algunos de ellos estructurales- en muchas viviendas y edificios municipales, que casi diez meses después muestran una imagen muy similar a la de las primeras semanas.

Los voluntarios y el servicio de limpieza retiraron todo el barro, el agua y los enseres inutilizables de las calles e inmuebles afectados por las inundaciones. Sin embargo, el Raval todavía muestra algunas cicatrices, que siguen presentes desde aquella trágica jornada.

La suciedad vuelve a aparecer en algunas vías del barrio. Colchones, sillas, trastos e, incluso, una piscina hinchable se han convertido en parte del barrio. Ante esta situación, el consistorio alerta de los problemas de salubridad y seguridad que puede comportar esta suciedad y pide a los vecinos que utilicen los contenedores, el ecoparque o el sistema de recogida.

El Ayuntamiento de Algemesí, por su parte, asumió la demolición de más de una decena de casas ubicadas en la calle la Pau y la avenida de Carlet, ya que se encuentran en situación de ruina debido a los daños estructurales ocasionados por la fuerza del río. Por ello, el consistorio, como ya informó este diario, adquirió los terrenos por un valor de 600.000 euros tras aprobar de manera unánime una modificación de crédito extraordinario.

Suciedad en el barrio del Raval de Algemesí. / Agustí Perales Iborra

La mayoría de las viviendas se encuentran actualmente acordonadas, ya que algunas paredes han caído y otras prácticamente han desaparecido, mientras que el techo ha terminado hundiéndose por el paso del tiempo. Algunos propietarios se aventuran a acceder a ellas sin tener en cuenta el peligro que esto puede suponer. En ellas, todavía se puede observar el barro o los restos arrastrados por el Magro.

Casas sin derribar

El consistorio explica que las casas todavía no se han podido derribar, ya que no han sido todavía adquiridas por el ayuntamiento. «Las casas se derribarán cuando estén todas compradas. A día de hoy todavía no lo están, ya que los propietarios de algunas viviendas se enfrentan a algunos problemas como herencias no aceptadas o falta de escritura y registros. Estamos intentando ayudarles para poder solucionarlo», explica el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

El ayuntamiento se encargó en un primer momento de realojar a parte de estos damnificados. El consistorio les cedió viviendas en Algemesí para poder residir durante un tiempo y posteriormente los mismos propietarios buscaron alquileres gracias a las ayudas otorgadas o han sido reubicados en pisos sociales de la Sareb o la EVHA.

El CEIP Carme Miquel, la guardería y la biblioteca del barrio también resultaron gravemente afectados por la dana. Las infraestructuras municipales siguen clausuradas a la espera de derribarlas o reconstruirlas.

Técnicos de la Conselleria de Educación tapiaron hace unos días el colegio situado en el barrio que deberá ser derribado por los daños estructurales. La conselleria ha instalado para el próximo curso aulas prefabricadas en el Raval, que se encuentran ubicadas a una cota de 1,25 metros. El nuevo centro educativo también se proyecta en altura para evitar daños ante posibles desbordamientos. Por el momento, se desconoce cuándo se derribará el antiguo colegio.

La oposición denuncia que el gobierno ha dejado al municipio «en un estado de abandono generalizado, con el barrio del Raval como principal víctima». El partido socialista lamenta que «se puede ver maleza de más de metro y medio de altura en calles y solares, un caldo de cultivo para ratas e insectos y un peligro real de incendios en un contexto de alertas por fuegos en toda España».