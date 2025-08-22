Sueca conmemora el 81 º aniversario de la liberación de París de los nazis

El cementerio municipal de Sueca rinde homenaje este sábado a los combatientes republicanos y a las víctimas del franquismo con motivo del 81 º aniversario de la liberación de París por parte de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.

El acto, organizado por el Colectivo por la Recuperación de la Memoria Histórica de la Ribera Baixa, el Colectivo de Amigos y Amigas de la Memoria Democrática del País Valencià (CAMDEPV) y la Asociación de Familiares y Víctimas del Cementerio de Sueca, busca recordar especialmente a Amado Granell Mesado, un militar republicano nacido en Borriana, que tras la derrota en la Guerra Civil se exilió en Francia y se incorporó a la División Leclerc. Granell tuvo el honor de ser uno de los primeros oficiales que entró en París el 24 de agosto de 1944 al frente de los blindados de la 9ª Compañía, conocida como “La Nueve”. Esta unidad estaba integrada mayoritariamente por republicanos españoles exiliados, de los cuales 22 eran valencianos.

La memoria de estos combatientes antifascistas será uno de los ejes centrales del acto en Sueca, en un contexto en el que diferentes municipios y entidades valencianas trabajan para recuperar la memoria de quienes lucharon contra el nazismo y el franquismo, reivindicando su legado democrático.

El homenaje también se centrará en la figura de Virtudes Cuevas Escrivà, combatiente republicana y condecorada con la Legión de Honor, y en la de Joaquín Tarín Martínez, superviviente del campo de concentración nazi de Mauthausen, símbolo del sufrimiento de los deportados españoles en la Europa ocupada por Hitler.

Asimismo, se recordará a los 54 asesinados en la fosa común del cementerio de Sueca, así como a todas las víctimas del franquismo enterradas en este camposanto, cuyos familiares y asociaciones llevan años reclamando verdad, justicia y reparación.

El acto contará con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas la vicepresidenta primera y diputada delegada de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix Martínez, así como el presidente del CAMDEPV, Ángel González.

También intervendrán representantes de la Asociación de Familiares y Víctimas del Cementerio de Sueca, mientras que la presentación correrá a cargo de María Navarro, presidenta de la Fossa 126 del Cementerio de Paterna, uno de los lugares más emblemáticos de la represión franquista en el País Valencià.

La jornada incluirá un acompañamiento musical de tabalet y dolçaina, instrumentos tradicionales valencianos que pondrán un acento simbólico y emotivo al recuerdo de los combatientes por la libertad.