«Mis vacaciones se resumen en pintar, rascar y comprar muebles»

Agosto es el mes de vacaciones por excelencia. Las familias disfrutan de su tiempo libre en la costa, mientras que otros se aventuran a descubrir nuevos lugares. Sin embargo, este mes está siendo muy diferente para los vecinos de Algemesí, epicentro de la trágica dana en la Ribera.

Casi diez meses después del desbordamiento del río Magro, los afectados todavía trabajan para recuperar poco a poco la normalidad. Muchos de ellos emplean estas semanas en rehabilitar sus viviendas o comprar los muebles de los que tuvieron que deshacerse tras los daños causados por el lodo y el agua. Sólo hay que echar un vistazo en alguna de las calles de la localidad para descubrir a sus vecinos realizando alguna reforma.

«Mi marido y yo nos hemos dedicado a rascar, pintar y comprar muebles tras recibir las ayudas», informa María José Peiró, vecina de la calle de los Árboles, donde el agua y el barro superaron el metro de altura. Peiró solía pasar estos días en la playa, pero ahora la única estampa que observa es la de sus paredes, que poco a poco van recuperando su imagen previa a la de aquella trágica jornada.

Ella no es la única que ha decidido aprovechar estos días de vacaciones para reformar su hogar «He cerrado mi tienda durante quince días para poder limpiar mi casa y repararla», lamenta Martín Sánchez. El afectado, que regenta un establecimiento en otra localidad, aprovecha esta pausa para rehabilitar su vivienda. «Los cuantiosos daños de la dana hacen que sea inviable poder alquilar un apartamento o desplazarse a otro municipio como hacía los otros veranos. Ese tiempo y dinero ahora los invierto restaurando muebles o arreglando el suministro eléctrico del hogar».

Descanso en pueblos cercanos

Los vecinos que sí que pueden disfrutar de unos días de conexión, lo hacen gracias a los «bono-viaje» ofrecidos por la Generalitat para los residentes de municipios afectados por la dana. Raquel Cubells es una de ellas. Junto a su familia, esta vecina ha pasado sus días libres en Alicante, aunque con la mente puesta en las reparaciones. «Encontrar mano de obra está siendo misión imposible, ya que hay mucha demanda. Ya he disfrutado de unas vacaciones. Los días que me quedan los emplearé para reformar mi negocio», afirma.

Algemesí es el municipio de la comarca con un mayor número de casas afectadas por el agua y el lodo y el tercero de la provincia de Valencia, por detrás de Paiporta y Catarroja. Los vecinos no sólo sufrieron daños en sus viviendas, sino que muchos de ellos también perdieron sus vehículos. José Javier Girbes lamenta la pérdida de sus tres coches, que fueron arrastrados por el agua.

Girbes tampoco ha podido alquilar un apartamento como en otras ocasiones. «Los tres coches que tenía fueron arrastrados y son inservibles. El dinero de las vacaciones ha sido para comprar otros coches nuevos», indica.

Los vecinos de Algemesí han tenido que adaptarse a las circunstancias de la catástrofe a lo largo de estos diez meses. Muchos de ellos han cambiado la sombrilla y una toalla por un cubo de pintura y una brocha para reformar su hogar. Esperan que la situación mejore el próximo año.