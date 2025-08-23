Alzira exige prolongar el malecón hasta Algemesí para protegerse del Xúquer

El Ayuntamiento de Alzira ha reclamado en las alegaciones del nuevo plan frente a inundaciones desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Júcar enlazar el malecón de protección con la mota que preserva la margen derecha del Xúquer con Algemesí. El objetivo de este proyecto es proteger el municipio de posibles inundaciones durante episodios de fuertes lluvias. El consistorio insta al Ministerio para la Transición Ecológica a estudiar esta alternativa e incluirla dentro del Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a Inundaciones, que se está desarrollando tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

Alzira propone prolongar el malecón desde el Pont de Ferro y enlazar con la mota de protección de la parte baja del río, que en la actualidad arranca en el Huerto Mulet de Algemesí. La petición recupera una antigua demanda histórica, que arrancó hace cuatro décadas y busca construir un malecón en el sector de Tulell.

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, señala que esta medida busca proteger el casco urbano por la zona más próxima al río, el polígono industrial de la carretera de Albalat y la partida rural del Forn de Carrascosa. De hecho, durante la trágica dana del pasado 29 de octubre -y a pesar de que los daños en la comarca fueron ocasionados por el desbordamiento del río Magro-, las calles situadas en la zona norte y el área industrial quedaron anegadas de agua.

Domínguez reconoce que esta propuesta debe ser abordada con mayor profundidad para abordar con exactitud la extensión, pero cuenta con el apoyo de expertos en esta área como el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Xavier Machí.

El consistorio, por otra parte, señala que esta medida debe estar acompañada del estudio de posibles zonas de laminación o sacrificio ante avenidas causadas por las lluvias intensas, ya que diferentes informes ya han alertado en reiteradas ocasiones del elevado riesgo por inundaciones en gran parte del término municipal de Alzira en caso de crecidas o desbordamientos del Xúquer y de sus afluentes.

Para revertir esta situación, Alzira también opta por «diseños racionales basados en la naturaleza» a través de corredores fluviales situados en zonas de huerta o recuperación de bosque de ribera, que sirvan de conducción y disminución del riesgo para las zonas más densamente pobladas.

Machí ya defendió en una conferencia celebrada en Alzira la necesidad de acometer esta prolongación del malecón para proteger Alzira de futuras riadas. El experto explicó que los proyectos en los que ya trabaja la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Dirección General del Agua y el propio consistorio, entre los que se encuentran la ampliación del barranco de la Casella y del Pont de Xàtiva, debían contemplar este proyecto, puesto que, en caso de crecida del Xúquer, las aguas entran en la ciudad por este punto débil (Tulell).

El proyecto, conocido como el malecón del Tulell, fue planteado a finales de los años ochenta, pero generó dudas tanto a la Generalitat Valenciana como a la CHJ, que nunca llegaron a autorizarlo por temor a que esta protección pudiera agravar las inundaciones en otras localidades como Algemesí. Sin embargo, los modelos actuales han permitido constatar que no genera ninguna afección aguas abajo.

El Ayuntamiento de Alzira también alega mejorar el barranco de la Casella aguas arriba de las intervenciones ya previstas, desde el Pont de Xàtiva hasta el Tancat de Sant Antoni, para conectar con el barranco de l’Estret. Además, reclama ampliar el paso de los barrancos de l’Estret, la Casella y la Vila bajo la CV-43, así como la ampliación de la conexión entre los dos primeros. El consistorio propone, además, la revisión del enlace entre el canal interceptor y el barranco de la Casella para reducir las inundaciones que se producen en la zona de Vilella Baixa y optimizar la capacidad de desagüe del canal interceptor que protege Les Basses