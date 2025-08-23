Iberdrola alerta de la falta de potencia eléctrica para abastecer el Manhattan

Iberdrola Distribución SAU ha alertado a la Conselleria de Medio Ambiente de que la demora en la aprobación del Proyecto de Tendido de Línea de Alta Tensión podría tener una incidencia directa en el plazo de inicio o ejecución de las obras de urbanización del PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera. Así se recoge en el informe que el Consell ha remitido al Ayuntamiento de Cullera, en el que otorga un plazo de dos meses al consistorio para entregar la documentación que justifique los trabajos de urbanización.

Tras realizar cuatro requerimientos al consistorio, Medio Ambiente solicitó a la compañía eléctrica un escrito sobre "la posibilidad de garantizar el suministro eléctrico" en este sector que albergará, entre otras infraestructuras, cuatro hoteles, un puerto deportivo, un aparcamiento subterráneo y 35 torres de más de 25 altura, con un total de 4.883 viviendas, junto a la desembocadura del Xúquer.

La compañía reconoce la necesidad de desarrollar una serie de infraestructuras para urbanizar el Manhattan en el municipio. En este sentido, Iberdrola recalca que "para poder dotar de suministro al sector con una potencia de 75.397 KW de uso residencial y terciario" es necesaria la instalación de dos nuevas posiciones de 66 kV en la Subestación Transformadora ubicada en Alzira, una nueva línea de doble circuito de 66 kV -esta debería estar sometida a trámite medioambiental, ya que afectaría a diversos municipios-, una nueva Subestación Transformadora de Reparto en el Brosquil y seis líneas subterráneas de media tensión.

Iberdrola alerta de que la ausencia de estas infraestructuras comporta que sea "difícil establecer un horizonte temporal cierto para la obtención de las correspondientes autorizaciones".

Sin dotación presupuestaria

La subestación de Benicull, que se inauguró en 2009, permitía garantizar el suministro eléctrico del Manhattan. En aquel momento, se proyectaba una segunda fase que uniría esta zona con la futura subestación que se construiría en Cullera.

Red Eléctrica Española, cuando se aprobó el PAI NPR-5 Vega Port, incluía en su programa quinquenal de inversiones el proyecto de tendido de línea de alta tensión entre Benicull y Cullera para dotar de suministro al sector. No obstante, quedó paralizado tras un informe medioambiental desfavorable por el carácter aéreo de la mayor parte de la línea proyectada.

El programa vigente, según recoge la Conselleria de Medio Ambiente, no contiene dotación presupuestaria para este proyecto en el programa 2021-2026, la cual tampoco parece estar incluida en la planificación del 2025-2030.

La Generalitat Valenciana lamenta que quince años después de la aprobación del PAI, sólo se dispone de este informe que "acredita la posibilidad de poder dotar de servicio de suministro de energía eléctrica". No obstante, añade que "únicamente se pronuncia en términos de posibilidad, sin concretar en el tiempo la traída de las infraestructuras necesarias para el suministro".

Ante esta ausencia de documentos, el Consell apremia a Cullera para que justifique los documentos, ya que reitera en el documento previamente citado que "el informe de Iberdrola del que se dispone no es concluyente en lo relativo a asegurar la disponibilidad de energía eléctrica suficiente para el desarrollo de la actuación".

En el caso de no obtener respuesta en dos meses, el Consell establece que "el suelo quedará sujeto al régimen establecido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)", es decir, será declarado como no urbanizable. Este diario ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Cullera para conocer el estado de esta documentación, pero no ha obtenido respuesta.