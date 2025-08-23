L'Énova denuncia la proliferación de vertidos ilegales en campos
El consistorio retira cada día una veintena de sacos repletos de escombros, basuras, muebles y electrodomésticos
El Ayuntamiento de l'Énova ha emitido una alerta tras detectar numerosos vertidos ilegales en los campos del municipio. La proliferación de microvertederos y la acumulación de escombros, basuras, muebles y electrodomésticos ha puesto en alerta al consistorio, cuyos operarios retiran cada día una veintena de sacos de 100 litros de capacidad, repletos de residuos.
El alcalde, Tomás Giner, explica que la situación es «cada vez más desoladora» y que resulta especialmente preocupante en áreas cercanas al talud del tren de alta velocidad. Según señala, la falta de visibilidad desde el pueblo debido a la altura de este muro favorece que algunas personas descarguen escombros y residuos de manera ilegal. «Cuando uno tira una carretada, después vienen otros y tiran más. Es un problema complejo y difícil de erradicar con los pocos medios que tenemos», lamenta Giner.
«Los más perjudicados son los agricultores, que se encuentran con restos de obra y basura en sus parcelas», denuncia el alcalde. Además, añade que todavía existe la costumbre de realizar pequeñas obras en viviendas sin licencia y, en lugar de trasladar los escombros al ecoparque (donde, además, existe una bonificación en la tasa), se vierten ilegalmente en caminos y márgenes. A pesar de que el ayuntamiento ofrece servicios de recogida de trastos y escombros, incluso con remolque, y de que disponen de ecoparques cercanos en Castelló y la Pobla Llarga, muchos vecinos optan por la vía ilegal.
Aumento de la vigilancia
El consistorio estudia reforzar la vigilancia con cámaras y la posible contratación de un agente de la Policía Local (de cuyo servicio carece el municipio actualmente), aunque la falta de recursos dificulta garantizar un control permanente. Además, se está valorando el uso de drones de vigilancia y maquinaria pesada para limpiar las zonas más afectadas. Mientras tanto, el ayuntamiento ruega que los ciudadanos denuncien cualquier vertido ilegal observado y que aporten, si es posible, fotografías o matrícula de los vehículos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Benifaió
- Sueca reúne a las leyendas del remember en sus fiestas patronales
- El Consell apremia a Cullera para decidir en dos meses si inicia o descarta el Manhattan
- Los pisos turísticos en Cullera ya alcanzan cifras similares a Santorini o Cerdeña
- La CHJ levanta una mota de 860 metros de longitud para proteger a l'Alcúdia del Magro
- El Mareny de Barraquetes explota ante un nuevo cierre de playas: 'Se tendría que haber clausurado dos días antes
- Cullera cambia de alcalde
- La masificación en las playas de Sueca dispara los problemas de conexión móvil