Pierde el control del coche y atraviesa un bloque de apartamentos

Una conductora ha impactado con tal fuerza que ha derribado el muro y la valla que perimetraban el edificio turístico en Cullera

Pilar Olaya

Gran susto el que se acaba de vivir en la zona más turística de Cullera, donde una conductora ha perdido el control del coche, y ha acabado dentro de la zona común de un bloque de apartamentos. La conductora ha resultado ilesa y ha salido del vehículo por su propio pie, aunque se encontraba visiblemente nerviosa y asustada por lo ocurrido.

Los hechos se han producido sobre las 19:40 horas, cuando un fuerte ruido ha sobresaltado a los vecinos de la zona del Racó. Un vehículo de color blanco ha impactado con gran fuerza contra el muro y la valla trasera que delimita el bloque de apartamentos El Prado.

Por suerte, el coche se paró en la zona común, donde en ese momento no había nadie, y se quedó a un metro escaso de impactar contra la pared de los apartamentos.

Hasta el lugar acudieron tres patrullas de la Policía Local de Cullera para dar parte de los hechos y perimetrar la zona.

