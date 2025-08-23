Pierde el control del coche y atraviesa un bloque de apartamentos

Gran susto el que se acaba de vivir en la zona más turística de Cullera, donde una conductora ha perdido el control del coche, y ha acabado dentro de la zona común de un bloque de apartamentos. La conductora ha resultado ilesa y ha salido del vehículo por su propio pie, aunque se encontraba visiblemente nerviosa y asustada por lo ocurrido.

Los hechos se han producido sobre las 19:40 horas, cuando un fuerte ruido ha sobresaltado a los vecinos de la zona del Racó. Un vehículo de color blanco ha impactado con gran fuerza contra el muro y la valla trasera que delimita el bloque de apartamentos El Prado.

Por suerte, el coche se paró en la zona común, donde en ese momento no había nadie, y se quedó a un metro escaso de impactar contra la pared de los apartamentos.

Hasta el lugar acudieron tres patrullas de la Policía Local de Cullera para dar parte de los hechos y perimetrar la zona.