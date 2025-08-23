De Alzira al universo "otaku": la tesis que consagra "Bola de Drac" como escuela de valenciano

«Bola de Drac» marcó un antes y un después para toda una generación de valencianos y valencianas. Han pasado más de tres décadas desde su primera emisión en Canal 9, en abril de 1992, pero el impacto cultural y artístico del anime sigue siendo objeto de estudio. El profesor alzireño Eduardo López-Pintor ha presentado en la Universitat de València su tesis doctoral en Historia del Arte titulada «Dragon Ball: la obra de arte total de Akira Toriyama», un trabajo en defensa de este anime como obra de arte y escuela de valenciano.

La investigación no solo reivindica al creador de «Bola de Drac» como figura clave de la historia del arte, sino que también subraya la importancia que tuvo la emisión del anime en valenciano a principios de los años noventa para la normalización lingüística: «Mucha gente, incluso fuera de la Comunitat Valenciana, aprendió valenciano gracias a la serie. En Minglanilla, por ejemplo, unos amigos míos sabían valenciano porque veían Bola de Drac en Canal 9», explica el autor de la tesis.

Una obra de arte

López-Pintor denuncia que en el ámbito académico «el manga y el anime todavía no se consideran arte mayor. Allí lo son la pintura, la escultura y la arquitectura, y todo lo demás se considera un sucedáneo». Por ello, decidió dedicar su tesis a situar estas disciplinas «en el lugar que les corresponde» y a reivindicar a Akira Toriyama como un artista de primer nivel: «Si hablas con muchos catedráticos, Toriyama para ellos es un hombre que ha hecho dibujitos, pero no le dan la categoría que sí tiene, por ejemplo, un artista del Renacimiento. Sin embargo, si lo miramos cualitativamente y cuantitativamente, Toriyama arrasa», defiende el ahora doctor. Su trabajo pone en valor la magnitud de la obra del japonés: más de 600 episodios de anime y más de 500 capítulos de manga, además de nuevas series como «Dragon Ball Super».

Portada de uno de los tomos de la tesis de Eduardo López-Pintor sobre "Bola de Drac". / Levante-EMV

Más allá del entretenimiento, la tesis analiza cómo «Bola de Drac» aborda cuestiones trascendentales: «Cuando uno mira en profundidad encuentra píldoras de cultura oriental y filosofía: el cielo, el infierno, el alma, la resurrección, el tiempo, las paradojas multiversales…», explica López-Pintor. También destaca la intertextualidad de la serie, con referencias a Superman o a otras obras occidentales, además de su influencia global: «Dragon Ball ha cruzado fronteras en los cinco continentes y forma parte de un diálogo constante entre Oriente y Occidente», argumenta.

El doblaje en valenciano

La investigación dedica un capítulo completo al doblaje de la serie y su papel en la difusión del valenciano. «Bola de Drac» se estrenó en Canal 9 en abril de 1992, en plena etapa incipiente de la enseñanza en esta lengua. Según López-Pintor, esta decisión fue fundamental para defender el valenciano: «No solo se nos daba la serie en nuestra lengua familiar, la que escuchábamos cada día, sino que además mucha gente que no era valenciana se familiarizó con ella gracias a Goku, el Geni Tortuga y todos los demás».

El profesor también señala la reivindicación pendiente de los actores de doblaje valencianos, que no han participado en las nuevas adaptaciones: «Hoy en día solo se tiende a doblar en catalán para TV3, pero los actores valencianos siguen activos y sienten que se ha cometido una pequeña injusticia», apostilla.

La tesis suma 1.870 páginas con abundante material visual y ha requerido cinco años de trabajo. «Los cuatro primeros fueron de recopilación y sistematización de información, la redacción me ha llevado unos seis meses. De día trabajaba en el instituto como profesor, en el Club de Pilota Valenciana de Alzira y cuidando de mis hijos, y de noche escribía. He dormido muy poco, pero ha merecido la pena», confiesa López-Pintor.

Un doctor polifacético

Además de profesor de secundaria y presidente del Club de Pilota Valenciana de Alzira, López-Pintor es licenciado en Filosofía, Derecho, Ciencias Políticas y, desde ahora, doctor en Historia del Arte, y ha cursado varios másteres en derecho y práctica jurídica. Su tesis es la segunda en Historia del Arte de la UV dedicada al manga y al anime, y supone un paso más en la reivindicación académica de estas disciplinas.

Aunque ha obtenido la calificación de excelente, aún espera la comunicación oficial del posible «cum laude». Su intención es continuar la investigación y participar en proyectos universitarios de cultura oriental: «Mi objetivo es seguir dando un paso adelante para que el manga y el anime se reconozcan como lo que son: piezas fundamentales de la historia del arte».