Una editorial lanza un cuento para despertar el interés infantil por la Mare de Déu de la Salut de Algemesí

La escritora Carla Adam Girbés y la ilustradora Elisa Talens buscan acercar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí a los más jóvenes a través de "Un setembre especial. Algemesí en festa” (Reclam Editorial).

Ambas invitan a los más pequeños a acercarse a esta celebración a través de un cuento, que habla de tradición, identidad y del poder de un pueblo que sabe amar aquello que lo hace único.

“Constantemente, como profesora, aprecio el valor y la utilidad del cuento. Es una herramienta muy útil para enseñar. Esa consideración la mezclé con mi cariño por la fiesta de Algemesí, que siempre he vivido y disfrutado. Ahora, con este volumen, los niños y niñas pueden trabajar la fiesta de Algemesí como un cuento y resolver sus dudas sobre las celebraciones, ampliando la acogida social de los actos de septiembre”, explica la autora, Carla Adam Girbés.

Por su parte, Elisa Talens explica que para crear las ilustraciones ha sido clave la documentación previa. "Hemos querido cuidar cada detalle de la vestimenta, color y estilo de los personajes y bailes. En cuanto a la creación de los personajes principales, simplificamos los instrumentos y pensamos que los dos amigos debían ser divertidos y cercanos".