Una editorial lanza un cuento para despertar el interés infantil por la Mare de Déu de la Salut de Algemesí
La obra de Carla Adam y Elisa Talens busca acercar las fiestas de septiembre a los más pequeños
La escritora Carla Adam Girbés y la ilustradora Elisa Talens buscan acercar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí a los más jóvenes a través de "Un setembre especial. Algemesí en festa” (Reclam Editorial).
Ambas invitan a los más pequeños a acercarse a esta celebración a través de un cuento, que habla de tradición, identidad y del poder de un pueblo que sabe amar aquello que lo hace único.
“Constantemente, como profesora, aprecio el valor y la utilidad del cuento. Es una herramienta muy útil para enseñar. Esa consideración la mezclé con mi cariño por la fiesta de Algemesí, que siempre he vivido y disfrutado. Ahora, con este volumen, los niños y niñas pueden trabajar la fiesta de Algemesí como un cuento y resolver sus dudas sobre las celebraciones, ampliando la acogida social de los actos de septiembre”, explica la autora, Carla Adam Girbés.
Por su parte, Elisa Talens explica que para crear las ilustraciones ha sido clave la documentación previa. "Hemos querido cuidar cada detalle de la vestimenta, color y estilo de los personajes y bailes. En cuanto a la creación de los personajes principales, simplificamos los instrumentos y pensamos que los dos amigos debían ser divertidos y cercanos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Benifaió
- Sueca reúne a las leyendas del remember en sus fiestas patronales
- El Consell apremia a Cullera para decidir en dos meses si inicia o descarta el Manhattan
- La CHJ levanta una mota de 860 metros de longitud para proteger a l'Alcúdia del Magro
- Los pisos turísticos en Cullera ya alcanzan cifras similares a Santorini o Cerdeña
- Cullera justifica el retraso del Manhattan por la dificultad para localizar a los dueños
- El Mareny de Barraquetes explota ante un nuevo cierre de playas: 'Se tendría que haber clausurado dos días antes
- La masificación en las playas de Sueca dispara los problemas de conexión móvil