El Manhattan de Cullera se juega su futuro en los próximos dos meses

El Ayuntamiento de Cullera dispone de dos meses para decidir si el PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera, sigue adelante o se queda apartado definitivamente en el cajón quince años después de su puesta en marcha.

El consistorio aprobó el pasado mes de febrero en un pleno extraordinario - con 19 votos a favor (PSPV, PP y Vox) y uno en contra (Compromís)- una nueva adaptación de este megaproyecto a los nuevos parámetros urbanísticos. Esta reducción de los costes de urbanización, que pasó de cien millones a cerca de 93, volvía a poner sobre la mesa este PAI que fue aprobado por el popular Ernesto Sanjuán en 2010.

A pesar de esta aprobación, el proyecto avanza muy lentamente a nivel administrativo quince años después. Las trabas a las que se enfrenta el administración impiden poner una fecha de inicio de obras, que se presume lejana o que, incluso, podrían no arrancar tras el ultimátum por parte de la Conselleria de Medio Ambiente.

El Consell, como ha informado este diario, le otorga a Cullera un plazo de dos meses para entregar la documentación que justifique las obras de urbanización del sector PAI Bega-Port, que proyecta, entre otras infraestructuras, cuatro hoteles, un aparcamiento subterráneo, un puerto deportivo, más de mil viviendas de protección oficial y 35 torres de 25 alturas junto a la desembocadura del río Xúquer

En caso contrario, el Consell, que durante estos años le ha presentado hasta cuatro requerimientos que no han sido respondidos, establece que «el suelo quedará sujeto al régimen establecido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)», es decir, será declarado como no urbanizable y, por lo tanto, se podría poner fin a este megaproyecto urbanístico de cerca de 610.340 metros cuadrados.

La conselleria señala en el informe al que ha tenido acceso este diario que el consistorio «no ha alegado nada respecto de posibles causas que hayan impedido el desarrollo del suelo» y denuncia que «la información de que se dispone la ha obtenido la conselleria, sin la debida colaboración municipal».

Este diario ha preguntado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Cullera sobre este informe, pero no ha obtenido respuesta. Sin embargo, el consistorio sí que ha alegado que el retraso de estas obras se debe a la dificultad para localizar a los propietarios.

Los dueños debían comunicar al consistorio sobre el mes de mayo si iban a abonar los costes de urbanización en efectivo o con terrenos. No obstante, la falta de respuesta por parte de algunos propietarios ha comportado que Cullera amplíe el plazo de notificación unos meses más. La concejala de Intervención Administrativa, Débora Marí, reconocía a este medio la dificultad a la que se enfrenta el consistorio para encontrar a todos los propietarios de los terrenos y, así, poder llevar a cabo los trámites necesarios para seguir con el proyecto.

Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asignaba al Ayuntamiento de Cullera la condición de agente urbanizador de este PAI. El alcalde de la localidad, Jordi Mayor, ya asumió, tras ser preguntado por el concejal de Vox, Gonzalo Muñoz, en un pleno celebrado después de aprobarse la adaptación del proyecto que la mayoría de terrenos decidirían costear las obras con terrenos.

En el informe citado anteriormente, Iberdrola también reconocía a la propia conselleria la carencia de infraestructuras que pudieran abastecer a este sector urbanístico. De hecho, la compañía eléctrica alerta de que esta ausencia hace que «sea difícil establecer un horizonte temporal cierto para la obtención de las correspondientes autorizaciones».

El Manhattan de Cullera apura sus últimas opciones quince años después de su aprobación. Sólo dispone de dos meses para justificar este retraso. En caso contrario, el proyeco podría terminar desvaneciéndose.