El Alzira FS empata ante el campeón de liga

La buena noticia del excelente partido realizado contra el campeón de la liga regular de Primera División y la Copa de España, el Servigroup Peñíscola, se vio empañada por la grave lesión de Jaime Peiró. La rotura que ya notó el jugador turolense en la pista se ha confirmado con el diagnóstico de ligamento cruzado anterior que le va a mantener alejado de las canchas durante toda la temporada. Este contratiempo ha reactivado a la dirección deportiva del club para buscar un repuesto. Cabe recordar que el cullerense Joan sigue recuperándose hasta enero de la misma lesión.

En el apartado competitivo, el empate a tres contra los castellonenses en la imbatible cancha del Juan Vizcarro deja muy buenas sensaciones de cara al segundo y último partido de la fase de grupos de la Superlliga Comunitat. El Family juega el martes a las 20’30 h. en la cancha del Pilar, equipo de 2ª B, con el que no puede permitirse otro resbalón como el sufrido contra la Nucia por la falta de gol. La victoria le clasificaría para semifinales pero necesitaría hacer muchos goles para tratar de asegurar el primer puesto y evitar jugar de nuevo las semifinales contra el Peñíscola.

Por lo que respecta al partido del sábado, Braulio arrancó con Pereira, Rubi, Ivi, Ibarra y Cola. El sevillano Ivi abrió el marcador a los dos minutos y dos después debutó el último fichaje, Quixeré. En el 8 llegó el momento fatídico de la lesión de Peiró y en el once el primer empate local. El pívot cedido por el Peñíscola, Yunii, marcó al equipo del que es propiedad a cuatro para el descanso pero los del Baix Maestrat empataron antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Lluch ocupó la portería y tuvo una buena actuación. Con solo seis minutos transcurridos, los alzireños cometieron cuatro faltas. Pasado el ecuador, Ivi volvió a poner la delantera en el marcador ribereño. A falta de dos minutos el Peñíscola arriesgó con portero jugador y el travesaño se convirtió en su sexto hombre al repeler un disparo de Rubi. Los castellonenses empataron en el último minuto y Arechaga y Quixeré aún tuvieron ocasiones para volver con la victoria, desbaratadas por el veterano portero de 46 años, Gus.