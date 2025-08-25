Una asociación felina de Carcaixent recoge fondos para los animales afectados por los incendios

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre mostraron la parte más humana y solidaria de la sociedad. Desde el primer momento, miles de vecinos de distintos puntos de España se volcaron en ayudar a los afectados, ya fuese de manera presencial o a través de donaciones. Ahora son los residentes y asociaciones de estas localidades afectadas quienes han decidido aportar su granito de arena a los damnificados por los incendios que azotan el territorio español durante las últimas semanas.

La asociación Dignitat Gatuna de Carcaixent ha decidido, junto a otras protectoras de animales, iniciar una recaudación económica para los animales afectados por el fuego. "Ahora nos toca a nosotros ayudar. Cuando la dana golpeó con fuerza nuestros pueblos, recibimos una ola de solidaridad desde todos los rincones de España", recuerdan.

"Eran personas que no nos conocían de nada y se volcaron con nosotros, con nuestras casas, nuestras calles… y también con nuestros animales", agradecen. Por ello, la entidad ha iniciado ahora esta campaña. "Sabemos bien lo que se siente cuando todo arde a tu alrededor. Muchas protectoras, granjas y familias lo han perdido todo. Necesitan ayuda urgente para salvar vidas y empezar de nuevo", lamentan.

La entidad se puso desde el primer momento, en contacto con protectoras afectadas, quienes les pedían dinero o material para reconstruir los refugios destruidos por el fuego. "Necesitan dinero para reconstrui las infraestructuras dañadas", explica Dignitat Gatuna. A este primer llamamiento se han sumado una gran cantidad de protectoras de la comarca y de toda la Comunitat Valenciana. "Todo lo recogido irá íntegramente destinado a apoyar a protectoras y entidades afectadas por los incendios", agradece la entidad, que recuerda que "cada gesto cuenta y cada vida salvada vale todo".