Una asociación felina de Carcaixent recoge fondos para los animales afectados por los incendios
La entidad busca devolver toda la ayuda recibida durante la dana
Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre mostraron la parte más humana y solidaria de la sociedad. Desde el primer momento, miles de vecinos de distintos puntos de España se volcaron en ayudar a los afectados, ya fuese de manera presencial o a través de donaciones. Ahora son los residentes y asociaciones de estas localidades afectadas quienes han decidido aportar su granito de arena a los damnificados por los incendios que azotan el territorio español durante las últimas semanas.
La asociación Dignitat Gatuna de Carcaixent ha decidido, junto a otras protectoras de animales, iniciar una recaudación económica para los animales afectados por el fuego. "Ahora nos toca a nosotros ayudar. Cuando la dana golpeó con fuerza nuestros pueblos, recibimos una ola de solidaridad desde todos los rincones de España", recuerdan.
"Eran personas que no nos conocían de nada y se volcaron con nosotros, con nuestras casas, nuestras calles… y también con nuestros animales", agradecen. Por ello, la entidad ha iniciado ahora esta campaña. "Sabemos bien lo que se siente cuando todo arde a tu alrededor. Muchas protectoras, granjas y familias lo han perdido todo. Necesitan ayuda urgente para salvar vidas y empezar de nuevo", lamentan.
La entidad se puso desde el primer momento, en contacto con protectoras afectadas, quienes les pedían dinero o material para reconstruir los refugios destruidos por el fuego. "Necesitan dinero para reconstrui las infraestructuras dañadas", explica Dignitat Gatuna. A este primer llamamiento se han sumado una gran cantidad de protectoras de la comarca y de toda la Comunitat Valenciana. "Todo lo recogido irá íntegramente destinado a apoyar a protectoras y entidades afectadas por los incendios", agradece la entidad, que recuerda que "cada gesto cuenta y cada vida salvada vale todo".
