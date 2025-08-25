Conexión Carcaixent-Francia: un centenario virtual a 850 kilómetros

La distancia no ha sido impedimento para felicitar en su 100 cumpleaños a Maria Camarena Albert, vecina de Carcaixent, pero residente en Bagnols-sur-Cèze, una localidad del sur de Francia hermanada con el municipio de la Ribera Alta.

El Ayuntamiento de Carcaixent no ha querido dejar pasar la señalada fecha para felicitar los cien años a Camarena a través de una videollamada muy especial. En una fecha tan señalada, su familia le ha preparado una pequeña celebración en la que ha querido participar la alcaldesa, Carolina Almiñana, en nombre de todos los vecinos de Carcaixent.