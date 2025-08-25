Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera

La Policía Local de Cullera ha sancionado esta mañana a dos turistas, de 75 y 80 años, por incumplir la normativa de acceso y uso de la Playa de San Antonio. Según ha podido saber este diario, los agentes se encontraban patrullando frente a la calle Cabañal cuando observaron a los dos hombres en primera línea de la playa mientras parcelaban el espacio antes de las 8:00 horas, a pesar de que el acceso está prohibido entre las 5:00 y las 8:00 para facilitar las labores de limpieza. Ambos se encontraban en ese momento delimitando el espacio para su uso exclusivo, práctica expresamente prohibida según la ordenanza local.

Fuentes municipales recuerdan que durante estos meses está prohibido reservar sitio en la playa mediante la colocación de sombrillas, toallas u otros objetos, incluso si estos están ocupados sin vigilancia. La policía está autorizada a retirarlos y los infractores se enfrentan a sanciones que se encuentran entre los 300 y los 750 euros, según establece la normativa vigente.

Este tipo de actuaciones persigue garantizar el acceso a la playa por parte de todos los ciudadanos, preservar la limpieza y el orden en las playas y evitar prácticas que vulneran el dominio público.

El Ayuntamiento insiste en que el cumplimiento de estas normas no busca penalizar, sino asegurar la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento de un recurso público esencial durante el verano como es la Playa de San Antonio.

La costa de Cullera se enfrenta verano tras verano a la "guerra de las sombrillas". Desde hace más de una década, durante los meses de julio y agosto se repite la misma imagen, en que vecinos y turistas madrugan para plantar sillas, toallas o parasoles en primera línea de playa y, en muchos casos, abandonarlos durante horas para reservar sitio.

Esta costumbre, que generaba conflictos de convivencia y quejas constantes, empezó a combatirse con campañas municipales y ordenanzas específicas a partir de 2017, cuando el Ayuntamiento intensificó la vigilancia y estableció las primeras sanciones.

En la última campaña, bautizada con el lema “No la dejes sola”, el consistorio busca reforzar la presión contra esta práctica. Los operarios tienen la posibilidad de retirar los objetos abandonados y la Policía Local puede imponer multas que oscilan entre los 300 y 750 euros en casos leves y puede alcanzar hasta 3.000 euros en los casos más graves.