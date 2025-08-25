Rescatan a una cría de flamenco en el Faro de Cullera

El Centro de Buceo “Delfín” de Cullera rescató ayer a una cría de flamenco, que se encontraba a casi dos kilómetros mar adentro en la zona del Faro. Los submarinistas realizaban una de sus salidas habituales para explorar el fondo marino cuando avistaron un animal que nadaba en dirección contraria a la orilla. Se trata de la primera especie que rescatan durante este verano, por lo que los trabajos han sido todavía más especiales.

La asociación ha explicado a este diario que el estado de salud del animal era "muy preocupante, ya que apenas levantaba la cabeza y no movía las alas”, indica Ángeles Rueda, componente del centro. Inmediatamente, los especialistas atraparon al animal y lo subieron a la embarcación, donde lo envolvieron y le dieron cobijo para que entrara en calor. En ese momento, el centro contactó con el SEPRONA y con el Centro de Recuperación de Fauna "La Granja de El Saler" para poner a salvo al animal y conocer cuáles eran los próximos pasos a seguir. El animal fue trasladado a El Saler.

El animal, que fue bautizado como Mingo al ser rescatado el domingo, fue resguardado en una caja con agujeros y toallas para trasladarlo a València. Allí le colocaron un gotero y procedieron a la rehabilitación del animal. El centro de recuperación reconoce que la rápida actuación de los expertos de Cullera "fue clave para que el flamenco continuara con vida”.

El centro de buceo se ha mantenido en contacto con la asociación de València para conocer el estado del animal. "Nos han dicho que Mingo ya se pone de pie solo. Es una alegría haber salvado una vida", se congratula Rueda.