Sueca amplía sus bibliotecas con la adquisición de obras feministas

El Ayuntamiento de Sueca ha adquirido un lote de libros que amplía y actualiza el fondo bibliográfico de temática feminista en las bibliotecas del municipio con el fin de formar en igualdad y difundir la cultura feminista entre los lectores.

La iniciativa ha sido posible gracias a una subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, por un importe cercano a los 3.000 euros. Este apoyo ha permitido la compra de cinco lotes de obras que estarán disponibles para su consulta en las bibliotecas municipales de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, así como en las instalaciones educativas del IES Joan Fuster y del Centro de Formación de Personas Adultas Miquel Rosanes.

Con esta actuación, Sueca refuerza su apuesta por la igualdad y la educación en valores, y pone a disposición de la ciudadanía recursos culturales que buscan no solo informar, sino también fomentar la reflexión y el diálogo sobre cuestiones de relevancia social.