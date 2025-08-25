Sueca amplía sus bibliotecas con la adquisición de obras feministas
Una subvención del Ministerio de Igualdad permite la adquisición de cinco lotes de libros
El Ayuntamiento de Sueca ha adquirido un lote de libros que amplía y actualiza el fondo bibliográfico de temática feminista en las bibliotecas del municipio con el fin de formar en igualdad y difundir la cultura feminista entre los lectores.
La iniciativa ha sido posible gracias a una subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, por un importe cercano a los 3.000 euros. Este apoyo ha permitido la compra de cinco lotes de obras que estarán disponibles para su consulta en las bibliotecas municipales de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, así como en las instalaciones educativas del IES Joan Fuster y del Centro de Formación de Personas Adultas Miquel Rosanes.
Con esta actuación, Sueca refuerza su apuesta por la igualdad y la educación en valores, y pone a disposición de la ciudadanía recursos culturales que buscan no solo informar, sino también fomentar la reflexión y el diálogo sobre cuestiones de relevancia social.
