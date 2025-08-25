El UD Alzira cosecha una nueva derrota frente al Elche Ilicitano

El juego de la UD Alzira sigue evolucionando pero no encuentra el camino de la victoria. Sin embargo, un equipo de superior categoría, el Elche Ilicitano no fue netamente mejor que los azulgranas y solo ganó 0-1. Se ponía así punto y final a una semana muy exigente con duros y largos entrenamientos y dos partidos contra otros tantos filiales.

El cuadro alzirista salió con Dolz; Borja, Castañeda, Bono (Ander, 34'); Abraham, Leo, Aguilar, Álvaro Guillén; Lucas, Santi y Traver. Las ocasiones fueron alternándose. A los seis minutos los ilicitanos montaron una contra por la derecha que no finalizaron. En el 16, un gran centro de Traver, que se había cambiado momentáneamente en la banda derecha, lo remató Álvaro Guillén al lateral de la red. Un pequeño sector del público pensó que el balón había entrado. Cuatro minutos después Miralles disparó y Dolz detuvo por abajo. Los alziristas llegaban a desbordar por banda, como hizo Lucas por la derecha en el 24 pero los centros no encontraban rematador. También a la media hora el centro fue de Guillén por la izquierda y Santi se quedó cerca del remate. El primer susto llegó en el 32 a la salida de córner en que Pablo Hernández remató al palo. La mala noticia fueron las molestias que se notó Bono y fue sustituido por Ander. En el 38, Ceri se escapó de Castañeda en banda, penetró en el área y marcó por el primer palo, topando con Vicent, que tuvo que ser atendido. A tres para el descanso, Boronat hizo un remate de cabeza alto en posición muy complicada.

Tras el paso por los vestuarios, Vicent Dolz y Gomis salieron por Izan y Aguilar y al minuto, después de una buena jugada, Santi remató de primeras un centro que provocó la estirada de Ramos a córner. Al cuarto de hora se produjo el habitual multicambio y se pasó a jugar en un 1-5-4-1 con Dolz; Chust, César, Castañeda, Ander, Enric Moreno; Llario, Cristian, Gomis, Iván Bueno y Vassi delante. Los azulgranas pasaron a presionar en punta con un 1-3-2-5. Gomis lo intentó por dos veces y en el 82 se reclamó penalti sobre Sabater, que había salido por Vassi. Este había cumplido los quince minutos previstos de juego para ir aclimatándose después de su lesión. Sabater pasó a jugar por la derecha y Llario de delantero. En los últimos minutos Borja volvió a jugar por Castañeda.

El próximo encuentro, penúltimo de pretemporada, se jugará el martes a las 20 h. en Carcaixent. La entrada costará 5 euros, la cual incluirá rifa.