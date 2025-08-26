Algemesí revitaliza la plaza de España para que los vecinos del Carrascalet "se sigan reuniendo a la fresca"

Los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Algemesí han efectuado a lo largo del verano diversas mejoras en la plaza de España del Carrascalet. La principal intervención ha sido la sustitución del alumbrado público tradicional de toda la plaza por unas nuevas farolas con iluminación LED. El número de farolas también se ha incrementado, pasando de ocho a diez, lo que ha mejorado sustancialmente la intensidad lumínica de toda la plaza. Además, cuentan con un tratamiento anti-orines para protegerlas del efecto corrosivo que causa la orina de los animales en las bases de las farolas.

En cuanto al mobiliario urbano, se han sustituido los diez bancos existentes por otros nuevos, así como todas las papeleras. Asimismo, se han realizado trabajos de mantenimiento, con la pintura de la verja de la zona ajardinada y de la pérgola.

Con el fin de ofrecer un espacio de encuentro, se han instalado dos mesas de juego, que incluyen parchís y ajedrez. Esta última es una mesa accesible a personas con movilidad reducida, con la posibilidad de integrar una silla de ruedas o un andador, siguiendo el compromiso del consistorio de hacer de los espacios públicos lugares más accesibles para todo el vecindario.

Mantener las costumbres

Con esta intervención, en la que han trabajado de forma coordinada varias concejalías, se pretende «revitalizar un espacio importante para el barrio del Carrascalet y seguir potenciando las costumbres del vecindario de reunirse a la fresca en la plaza central», ha manifestado el concejal de Parques y Jardines, Jorge Rodil.

Asimismo, el departamento de Parques y Jardines ya trabaja en el inicio del expediente administrativo para la renovación integral de la zona de juegos infantiles de la plaza, que consistirá en la sustitución del pavimento y de los diferentes elementos de juego por otros más atractivos y con mayores posibilidades lúdicas para los menores.

Por su parte, Carmina Borràs, concejala de Servicios Públicos, ha manifestado que los trabajos de mantenimiento y de renovación del alumbrado eran muy necesarios. «A pesar de que la riada está concentrando los esfuerzos del consistorio en las zonas afectadas, no queremos dejar de lado a un barrio prioritario para el equipo de gobierno». El alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, ha querido destacar «el ingente trabajo que los Servicios Municipales han realizado durante el verano en multitud de espacios e instalaciones municipales».