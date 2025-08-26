Benifaió deja en manos del Consell la decisión sobre las placas franquistas del cementerio

El Ayuntamiento de Benifaió ha trasladado a la Conselleria de Justicia el futuro sobre las placas instaladas en el cementerio municipal, que bajo el lema «Caídos por Dios y por España», incluyen un listado con el nombre de algunas personas que murieron durante la Guerra Civil, entre las que destaca con un mayor tamaño el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Las piezas, como ya informó este diario, fueron retiradas hace poco más de dos años de la plaza del Progreso de la localidad con motivo de unas obras de remodelación y posteriormente se reubicaron en el camposanto del municipio siguiendo las directrices de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.

La nueva ubicación de estas placas ha provocado desde el primer momento un gran descontento entre los miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo, que ha solicitado en varias ocasiones su retirada. Ante esta petición, el consistorio ha señalado que acatarán la decisión del Consell o de la Fiscalía. «Nosotros cumplimos la ley y, por lo tanto, cumpliremos lo que nos diga una resolución judicial o la propia conselleria», explica el teniente de alcalde, Xavier Martínez, a Levante-EMV. Lamenta que el traslado de estas planchas, que se encontraban en un almacén municipal, se hayan convertido en un debate entre la ciudadanía.

Martínez insiste en que el consistorio cumplió la ley al colocar las placas en el cementerio con motivo de unas obras de ampliación de este espacio, ya que «la norma establece que el criterio general es su retirada y traslado al cementerio, eliminando cualquier elemento de exaltación». No obstante, las asociaciones de memoria histórica insisten en que las placas vulneran la legislación estatal. «La decisión no se toma tras un debate social o de un grupo, sino que acataremos lo que nos diga el Consell o la Fiscalía», recalca el concejal. El consistorio, gobernado por el PSPV con mayoría absoluta, no descarta alterar el orden de los nombres que aparecen en el listado o reubicarlo. «Si hay que reubicarlo o cambiar algún nombre, lo haremos», afirma.

«Iniciativa desafortunada»

La asociación de víctimas del franquismo reitera que el traslado al cementerio fue «una iniciativa muy desafortunada». Por ello, exigen al consistorio que cambie la ubicación de estas placas. «No cumple la ley porque se trata de un monumento franquista. No se trata de ningún homenaje a Benifaió ni a sus vecinos porque aparece en grande el nombre de Primo de Rivera», explica Matías Alonso, presidente del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana.

Aunque algunas asociaciones han amenazado al consistorio en acudir a Fiscalía, Alonso aboga por el diálogo. «Queremos sentarnos a hablar con ellos y explicarles la situación porque estas placas no pueden estar en un sitio público», insiste el experto.

A pesar de que no descartan acudir a la vía judicial, reconocen que este sería el último paso. «El diálogo es la vía más rápida y siempre vamos a apostar por ello porque no podemos ir en contra de un gobierno de izquierdas», explica.

Desde que se anunció la retirada de este monumento «a los caídos», el gobierno de Benifaió se ha enfrentado a numerosas críticas. De hecho, la asociación Abogados Cristianos denunció al consistorio, ya que alegaba que la retirada «constituye un ataque directo a la libertad».Sin embargo, el juez desestimó «íntegramente» este recurso, ya que «la retirada del monumento se enmarca en la Ley de Memoria Democrática y la ley de Memoria Histórica». Ahora el consistorio espera la propuesta de la conselleria o la Fiscalía para conocer el futuro de las placas.