La categoría junior del basquet en Cullera regresa tras 10 años

El Bàsquet Cullera Júnior inició su andadura en la pretemporada con una convincente victoria frente al Carxton College de València (76-61) en un encuentro amistoso disputado en el pabellón cubierto municipal de Cullera. Pese a tratarse del primer compromiso tras varias semanas de preparación, el conjunto dirigido por Francesc ofreció buenas sensaciones y dejó entrever el potencial con el que afrontará el nuevo curso.

El partido, disputado en la calurosa tarde del domingo, sirvió como un excelente banco de pruebas. Ambos equipos cometieron los errores propios de estas fechas, habituales en el inicio de pretemporada, pero el choque estuvo marcado por la intensidad y las ganas de demostrar lo trabajado en las sesiones de entrenamiento.

Durante los tres primeros cuartos, el Carxton College se mostró como un rival correoso, con capacidad para poner en aprietos al equipo local. No obstante, el Bàsquet Cullera supo mantener la calma y, poco a poco, imponer su ritmo de juego. La buena circulación de balón y la intensidad defensiva fueron clave para abrir brecha en el marcador en el tramo final del partido.

El resultado final, 76-61, pudo haber sido incluso más amplio, lo que refuerza la confianza de un conjunto que encara con ilusión la inminente temporada oficial. El entrenador Francesc Flores valoró especialmente "la aplicación de los conceptos trabajados en la pretemporada y la capacidad del grupo para competir a buen nivel desde el primer test".

Con esta victoria, el Bàsquet Cullera Júnior arranca, según su presidente Mati Martínez, "con buen pie una campaña en la que la afición espera disfrutar de un equipo combativo, joven y con margen de crecimiento".

La primera prueba de fuego de esta temporada tendrá lugar este próximo fin de semana frente al equipo de básquet del Guardamar del Segura en un encuentro clasificatorio para la categoría de preferente. Aun si confirmar la cita presumiblemente la misma tendrá lugar este domingo a partir de las doce horas en el pabellón cubierto municipal de Cullera.