Cullera defiende que cumple la legalidad al impulsar el Manhattan

El Ayuntamiento de Cullera mantiene su apuesta por impulsar el PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera, quince años después de su aprobación.

Fuentes municipales han reconocido a Levante-EMV «la voluntad de cumplir con la legalidad y los trámites fijados para seguir adelante». El consistorio se ha pronunciado en este sentido tras el ultimátum de dos meses otorgado por la Conselleria de Medio Ambiente. Como ya informó este diario, el Consell apremia al Ayuntamiento de Cullera a entregar la documentación que justifique las obras de urbanización de este sector, ya que, en caso contrario, «el suelo quedará sujeto al régimen establecido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)», por lo que podría ser declarado como no urbanizable y, por consiguiente, podría decaer el megaproyecto urbanístico.

El ayuntamiento reitera su voluntad de cumplir con «la ley y los procedimientos necesarios con el objetivo de hacer las cosas bien». Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asignaba al Ayuntamiento de Cullera la condición de agente urbanizador de este PAI. No obstante, la concejala de Intervención Administrativa de Cullera, Débora Marí, justificaba que el retraso del proyecto se debía a la dificultad para localizar a los propietarios.

El consistorio aprobó en un pleno extraordinario celebrado el pasado mes de febrero una adaptación de este proyecto a nuevos parámetros urbanísticos y sostenibles. Esta modificación permitía reducir los cien millones de euros de costes de urbanización estimados a cerca de 93. En ese momento, Cullera otorgaba dos meses a los propietarios de los terrenos situados junto a la desembocadura del Xúquer para decidir si iban a pagar en efectivo o en terrenos, aunque el propio alcalde Jordi Mayor ya auguraba que la mayoría de ellos pagarían en terrenos. No obstante, y ante la dificultad de comunicarse con todos los dueños, el consistorio decidió ampliar los plazos. La propia Marí reconocía que había propietarios a los que el consistorio todavía no había podido encontrar y, por lo tanto, era «difícil» avanzar en el proceso de urbanización de este sector que albergará, entre otras infraestructuras, un puerto deportivo, un aparcamiento subterráneo, cuatro hoteles y 35 torres de más de 25 alturas junto a la desembocadura del Xúquer, con un total de 4.883 viviendas. De ellas, 1.171 serán protegidas.

El Ayuntamiento de Cullera dispone de dos meses para darle una respuesta a la conselleria. El Consell, según el informe al que tuvo acceso este diario, alega haber realizado hasta cuatro requerimientos al consistorio de Cullera para que demuestre si las obras se iniciaron antes de que finalizara el plazo fijado por el Pativel. A pesar de que el consistorio no ha hecho referencia a estos requerimientos sí que reitera que el consistorio cumple con «la legalidad».

El informe también recoge la falta de potencia eléctrica para abastecer el Manhattan. De hecho, Iberdrola señala en este informe que la carencia de infraestructuras «puede tener una incidencia directa en el plazo de inicio o ejecución de las obras».