Ressenya
D'Antella a Al-Aaiun
Joan Francesc Herrero presenta a Antella el seu nou llibre sobre el servici militar que va prestar al Sàhara Occidental als anys 70
El pròxim dissabte, 30 d’agost, es presentarà en la Llar dels Jubilats d’Antella el llibre d’Antella a l’Aaiun (tota una mili), de Joan Francesc Herrero i Piqueres. El llibre és un relat del servici militar que va prestar l’autor a Al-Aaiun (Sàhara Occidental), aleshores colònia espanyola, entre juliol de 1974 i agost de 1975.
Conta les vivències d’un jove (el mateix que l’escriu) en eixe període que era la durada aproximada de la dita mili, que es feia obligatòriament entre els vint i els vint-i-un anys dels barons, com a ‘servici a la pàtria’, que suposava una interrupció en la vida laboral o de formació professional de qualsevol jove que no s’alliberava de l’anomenada mili per raons familiars o per alguna discapacitat dels mossos en eixa edat.
El lloc a on es prestava el servici, si no era voluntari, era a sorteig, en les caixes de reclutes. Al jove que li tocava ‘servir a la pàtria’, en eixos anys, podia tocar-li qualsevol quarter espanyol peninsular o insular o a les africanes Ceuta, Melilla o el Sàhara i Ifni. A Quico, protagoniste, nom fictici de l’autor, li va tocar el més lluny possible de casa, Al Aaiun, cosa que va fer que no agarrara cap permís. Descriu com transcorria el dia a dia i les ajudes que va tindre d’un músic militar amb graduació de subtinent; les recomanacions eren una manera de buscar-se una bona mili, Quico la va tindre pel càrrec i prestigi musical i personal de Virgilio Faura, nom de l’oficial esmentat i antellà, com Herrero. Les bandes militars estaven i estan plenes de músics valencians, iniciats, tots eixos, en les bandes de música del seu poble. Casualment, Herrero va coincidir en la mili, tres mesos amb un parent seu, Vicent Segura, cosí germà de sa mare.
Era l’època de perill de conflicte bèl·lic amb Marroc, per la possessió del Sàhara Occidental, i amb el Front Polisario, per la independència d’eixe territori. Esta organització era (i és) un moviment polític i militar l’objectiu del qual era independitzar-se d’Espanya, en eixa època, i del Marroc ara i abans.
Aparició d'Estellés
A finals de setembre de 1974, el protagoniste del relat es va enterar de la visita al Sàhara Occidental del corresponsal del diari Las Provincias, que era Vicent Andrés Estellés, que algú li digué que era un gran poeta en valencià. Hi va anar a cobrir les notícies que es generaven per l’enfrontament, que finalment no va acabar en guerra.
A pesar del bon lloc que Quico ocupava com a escrivent en les oficines del quarter, no es va alliberar d’algun correctiu, que va consistir en passar una nit en el cos de guàrdia i dormir en terra per la ‘gran ofensa a la pàtria’ de no portar la gorra posada en el quarter. Relata amb detall les passes, des de la condició de recluta a la de veterà i les diferents funcions com les guàrdies, la neteja de les estances del quarter, les desfilades i revistes militars i la disciplina pròpia del servici militar. El llibre acaba contant els moviments tendents a la retirada d’Espanya del Sàhara i de l’ocupació-invasió d’eixe territori per part del Marroc, incloent a dita ‘Marxa verda’, esdevinguda en novembre de1975, tres mesos després de llicenciar-se Joan Francesc. Tot contat amb un sentit crític per l’actuació d’Espanya, per l’abandó dels saharians i deixar eixe territori en mans dels invasors.
El llibre situa el lector en els moviments de les comunitats o ètnies que han poblat la zona històricament.
L'autor
Joan Francesc Herrero i Piqueres (Antella, 1953), funcionari de l’Administració de Justícia, és autor d’una extensa obra, centrada en temàtica local, principalment la referida a Antella. D’ell són "Antella, un poble", "Antella, abans i ara", "Antella, de festa en festa"; de tipus biogràfic, ha firmat, "Josep Alberola”, lletrat i figura icònica d’este poble, "Pintors d’Antella", "Metges d’Antella" i "Francesc Escribano, perruquer". De temes esportius, "Antella, 25 anys amb la Penya Piragüista", "La UD Antella, tot un equip", "Triatló Antella", "Lluís de la Vega, un pilotari". En narrativa té publicades "Xiquets d’Antella" i "Contalles d’Antella". De fora del seu poble, ha escrit "Torís, 20 anys de democràcia" i "Alginet, 125 anys, amb la SAMA". I últimament, “La justícia a la Ribera del Xúquer”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Benifaió
- Sueca reúne a las leyendas del remember en sus fiestas patronales
- El Consell apremia a Cullera para decidir en dos meses si inicia o descarta el Manhattan
- Pierde el control del coche y atraviesa un bloque de apartamentos
- La CHJ levanta una mota de 860 metros de longitud para proteger a l'Alcúdia del Magro
- Cullera justifica el retraso del Manhattan por la dificultad para localizar a los dueños
- La masificación en las playas de Sueca dispara los problemas de conexión móvil