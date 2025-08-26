La depuradora de Carlet registra un 40 % más de incidencias por vertidos contaminantes en un año

La depuradora de Carlet fue una de las más problemáticas de la Comunitat Valenciana en 2024. Según la memoria anual de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), la planta pasó de 82 incidencias por vertidos contaminantes en 2023 a 116 en 2024, un incremento del 41,5 % en tan solo un año. El dato coloca a Carlet en el tercer puesto del ranking autonómico de estaciones con más episodios contaminantes, solo por detrás de la Vila Joiosa y el sistema de Callosa. La de Algemesí-Albalat, por su parte, está en el quinto puesto.

En 2024, en la Comunitat Valenciana se detectaron hasta 2.277 vertidos de alta carga de contaminación en las entradas de las estaciones, redes de saneamiento y polígonos industriales. Sin embargo, solo se ha logrado determinar el origen de 980 de ellos. De estos 980, 116 tuvieron lugar en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Carlet (un 11,8 % del total con origen determinado), mientras que la de Algemesí-Albalat acumuló hasta 88 incidencias (un 8,98 % del total con origen determinado). En 2023, esta última no aparecía entre las diez con más incidencias de toda la Comunitat Valenciana.

Carlet ya figuraba en la memoria de 2023 entre las diez depuradoras con más problemas, debido principalmente a vertidos orgánicos y de detergentes provenientes de la industria agroalimentaria y química. Ante estas irregularidades, el Ayuntamiento de Carlet implantó entonces un sistema de control de productos contaminantes en las aguas residuales y el alcantarillado del municipio para evitar que estos acabaran en el Magro y afectaran al funcionamiento del sistema de saneamiento.

Daños por la dana

La memoria de la EPSAR destaca que la dana sacudió fuertemente la red de depuradoras. En total, provocó daños en 123 de las 509 EDAR con las que cuenta el sistema valenciano. Tanto la de Carlet como la de Algemesí-Albalat tuvieron que reforzar sus protocolos de emergencia para garantizar el restablecimiento del servicio y evitar que la riada multiplicara el impacto de los vertidos.

En Algemesí-Albalat, la riada anegó completamente el sistema de bombeo, la arqueta, el sótano el reactor biológico y otros elementos clave del sistema de saneamiento que quedaron llenos de fango, lo que provocó que las aguas salieran con limos y arenas. Los cuadros eléctricos quedaron anegados, sin embargo, la instalación volvió a prestar servicio apenas un mes después de la catástrofe.

Por otro lado y por motivos externos a la depuradora, en Carlet, la crecida del río Magro destruyó el colector que la conectaba con el polígono industrial, lo que provocó que las aguas residuales no llegaran a la EDAR y se vertieran directamente al cauce de este río que, a su vez, desemboca en el Xúquer. El Ayuntamiento de Carlet solventó este problema en mayo de 2025 con el adelanto de 1,4 millones de euros de su bolsillo, a esperas de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Presupuesto de actuaciones tras la riada

Respecto a las actuaciones llevadas a cabo por la EPSAR, entidad dependiente de la Generalitat Valenciana, se adjudicaron varios contratos de emergencia en la comarca tras la dana. Para las instalaciones de Algemesí-Albalat, l'Alcúdia y Carlet, la entidad destinó un total de 430.000 euros con un plazo de ejecución de 6 meses. Concretamente, en la EDAR de Algemesí-Albalat, se destinaron 300.000 euros, ya que esta fue la única de las tres depuradoras que tuvo que paralizar su actividad durante un mes tras la dana.