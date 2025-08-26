El día que el Dúo Dinámico actuó en Alzira

Manuel de la Calva, emblemática voz del Dúo Dinámico junto a su inseparable compañero Ramón Arcusa, ha fallecido hoy martes a los 88 años tras una larga trayectoria que le convirtió en pieza clave del pop-rock español. Su muerte devuelve a la memoria colectiva los ecos de sus actuaciones, incluidos los recuerdos poniendo la banda sonora a festejos populares como las fiestas de Sant Bernat en Alzira. De hecho, muchos alzireños recuerdan aquella mítica actuación del 22 de julio en 2007. De la Calva sufría una fibrosis pulmonar que le diagnosticaron hace tres años tras desplomarse en un concierto en Sitges.

El Dúo Dinámico en 1963 junto a Gil del Mar, a la derecha, en una imagen de archivo / Levante-EMV

Con éxitos como "Resistiré", que años atrás se convirtió en himno de resiliencia durante el confinamiento y entonaron las enfermeras del hospital de La Ribera, y clásicos como "Quince años tiene mi amor" o “Soy un truhán, soy un señor” que popularizó Julio Iglesias. Encarnaron el espíritu juvenil de toda una generación que participaba en las fiestas y conciertos al sonido de sus melodías. En Alzira, municipio que años atrás era un lugar de peregrinación por sus conciertos de verano, su música todavía resuena en las fiestas y corazones de los más fanáticos. En ese mismo año en el cartel había nombres como Mago de Oz, David Bisbal o Efecto Mariposa.

Su actuación en las fiestas patronales del 2007 no es la única que los vecinos de Alzira han podido disfrutar. En el año 1963 los dos artistas actuaron en el Gran Teatro de Alzira gracias a Gil del Mar. Hoy, con su muerte, la comarca recuerda aquella calurosa noche en la Plaza Mayor y, tal vez, en la mente de algún lector vuelva a sonar alguna de sus melodías.