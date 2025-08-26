La falta de aparcamiento en Cullera desespera a vecinos y visitantes en verano

Cullera vive cada verano una transformación radical, ya que la ciudad pasa de poco más de 24.000 habitantes censados a acoger más de 200.000 personas en los meses de julio y agosto. Este crecimiento desmesurado provoca que vecinos y turistas no dispongan de espacio suficiente para aparcar.

Las escenas se repiten cada año. Los conductores dan vueltas durante más de media hora para encontrar una plaza, mientros que otros vehículos optan por subirse a las aceras o estacionar en solares improvisados, en accesos a la playa o, incluso, en los laterales de la carretera del Faro. La situación no sólo dificulta el acceso a determinados espacios, sino que también pone en peligro a los propios usuarios, ya que las calles más estrechas se bloquean, las aceras terminan invadidas y las zonas de emergencia ocupadas.

Cancelaciones de última hora

La falta de aparcamiento también afecta a la hostelería. Algunos hosteleros llegan a reconocer que muchos clientes cancelan las reservas a última hora ante la ausencia de espacio para aparcar.

El Ayuntamiento de Cullera, por su parte, ha tratado de dar respuesta en la última década a esta demanda mediante la creación y habilitación de plazas de estacionamiento. En la última campaña estival, por ejemplo, se pusieron a disposición 1.755 plazas municipales en aparcamientos como el de Enrique Chulio, la Rada o el Caminàs. Sin embargo, la habilitación de estos espacios no es suficiente si se tienen en cuenta los miles de vehículos que llegan a la ciudad en los días de máxima afluencia.

El consistorio, en este sentido, ha apostado en los últimos años por abrir aparcamientos temporales en parcelas municipales y reforzar el sistema de estacionamiento regulado. El ayuntamiento reconoce que la ciudad necesita un plan integral de movilidad turística que combine aparcamientos disuasorios conectados con lanzaderas, mejor señalización, aplicaciones de reserva y, a medio plazo, aparcamientos estructurados que den respuesta a una demanda que no deja de crecer.