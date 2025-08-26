La palista Bàrbara Pardo se proclama campeona del mundo en Milán

Bàrbara Pardo asalta los cielos. La palista de Antella se proclamó campeona del mundo en K-4 500 en el Campeonato del Mundo Sprint, disputado en Milán. Pardo, junto con sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía González, tocaron la gloria en tierras italianas con el buque insignia del piragüismo, el K-4, y pusieron el broche de oro a la actuación del equipo español, que obtuvo un oro, tres platas y cuatro bronces.

El K-4 femenino español era uno de los favoritos para ganar o subir al podio, junto con las húngaras, las bielorusas, además de las neozelandesas y las australianas. En la eliminatoria, en el que las primeras accedían directamente a la final, las españolas finalizaron en tercera posición (1:35:17), en una regata que dominó claramente el equipo neutral (formado por palistas bielorrusas), con 1:33:74. En la primera semifinal, en la que se clasificaban las tres primeras, Pardo y sus compañeras dieron un puñetazo en la mesa y se impusieron claramente dominando la prueba de principio a fin y mejorando el tiempo de la eliminatoria (1:34:09). En la gran final, salían por la calle 3, no en las calles centrales porque no tenían uno de los tres mejores tiempos. La estrategia estaba clara. Primeros 200 metros a rebentar, los siguientes 150 a ritmo de crucero y los últimos 150 para el ataque final. Y así fue. Las hispanas arrancaron muy bien, y en el ecuador estaban en puestos de podio, con 45:46, a 17 centésimas del equipo neutral y a 15 de las chinas. La medalla estaba al alcance de la mano. Pero pareció complicarse, porque a los 350 metros bajaron al cuarto puesto. “Nos íbamos a jugar la medalla en último tercio de carrera, y cuándo Saray (Ouzande) gritó dos veces ‘va, va’, respondimos como osas y nos vaciamos”, señala la antellense. Y vaya si se vaciaron. Pasaron del cuarto al oro, que arrebataron a las chinas en los últimos 50 metros, para convertirse en las números uno del mundo, con un tiempo de 1:32:58, 10 centésimas por delante de las asiáticas y 21 sobre el equipo neutral.

Con este oro mundial, Bàrbara Pardo y sus compañeras completan la trilogía en este 2025, después del oro en la Copa del Mundo y la plata en el Europeo. Este oro tiene si cabe más mérito para la ribereña porque “entre finales de 2024 y principios de este año, lo veía todo muy negro. En lo psicológico atravesaba un momento complicado”, reconoce. “A todo ello, se añadía la incertidumbre deportiva. De hecho hasta marzo no supo con certeza que, principalmente, mi día a día iba a estar localizado en Sevilla”, explica.

La victoria en el mundial demuestra que el K-4 español tiene los mejores mimbres para llegar con opciones de medalla los Juegos de Los Ángeles en 2028, el gran objetivo de la antellense desde que se incorporó al equipo nacional hace casi diez años.