Rescatan a un trabajador atrapado en una cooperativa de arroz en Sueca

Los bomberos rescataron ayer al mediodía a un trabajador que se había quedado atrapado en una cooperativa arrocera de Sueca mientras realizaba tareas de limpieza de las instalaciones. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València intervinieron tras recibir el aviso de rescate a las 12.14 horas en la calle Canal. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de los parques de Silla y Alzira, así como los sargentos de Alzira y Gandia, que coordinaron las labores de auxilio.

Debido a la dificultad del acceso, los bomberos se vieron obligados a montar una compleja maniobra de descenso en el exterior para poder recepcionar a la víctima y facilitar su evacuación. Finalmente, en coordinación con los servicios sanitarios, lograron completar con éxito la extracción y estabilización del afectado, que fue atendido en el lugar antes de su traslado a un centro hospitalario.

La rápida intervención contó también con la colaboración de la Policía Local de Sueca y de la Guardia Civil, que garantizaron la seguridad de la zona y el control del tráfico durante toda la operación. La actuación conjunta de bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y trabajadores permitió que la emergencia se resolviera de manera eficaz y sin mayores consecuencias.