Sueca suspende su histórico piromusical por la elevada deuda

Sueca no se iluminará este año con su histórico piromusical con motivo de sus fiestas mayores, que se celebran durante el mes de septiembre. La delicada situación económica que atraviesa la localidad ha obligado a la concejalía de Fiestas a reducir un 55 % el presupuesto y, por consiguiente, a suspender algunas actividades como este espectáculo que durante los últimos años ha situado a la ciudad como referente a nivel europeo.

El consistorio ya presentó hace unas semanas la programación de sus fiestas patronales. En aquel momento, el espectáculo todavía estaba en el aire, pero los vecinos y vecinas de la localidad han podido comprobar la ausencia del piromusical en el libro de fiestas.

Fuentes municipales han explicado a este diario que la suspensión se debe «a la mala situación económica que vive la localidad».

Tras 22 ediciones, el espectáculo se había convertido en un emblema de la localidad, que durante más de 20 minutos se llenaba de fuego y de pólvora.

Como ya ha informado este diario, la situación económica ha provocado que el consistorio haya tenido que tomar algunas medidas como incrementar el IBI un 34 %, una situación que generói un gran malestar entre la ciudadanía, o el recorte de las fiestas, que ha pasado de 670.000 euros a 300.000 euros. «Presentamos unas fiestas confeccionadas desde la austeridad y desde la responsabilidad, no solo política sino también social. Por ello queremos agradecer a todos los colectivos locales que harán posible estos festejos tanto su implicación como por haber estado a la altura de las circunstancias y, en una admirable muestra de compromiso y de amor a su pueblo, se han adaptado a las posibilizdades económicas actuales de este ayuntamiento», señaló el alcalde Julián Sáez durante la presentación de la programación.