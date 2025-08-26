Toman un vermú en medio de la plaza de toros de Turís y la vaquilla les sorprende

Los jóvenes habían colocado una mesa de plástico y se habían sentado alrededor a la espera que el animal pasara

Josep Cortés

Alzira

Una vaquilla embiste a un hombre durante los festejos taurinos de Turís después de que el animal se dirigiera directamente hacia él mientras se encontraba sentado en mitad de la plaza junto a tres amigos más. El grupo había colocado una mesa de plástico en el centro del recinto y permanecía alrededor de ella en sillas esperando la salida del animal.

La escena se precipitó cuando un quinto participante interpuso momentáneamente una capa delante de uno de los que permanecía sentado. Este gesto captó la atención inmediata del animal, que se lanzó con fuerza contra uno de los hombres en la mesa. La embestida, rápida y contundente, sorprendió al grupo, que apenas tuvo tiempo de reaccionar.

La vaquilla impactó contra el hombre sentado, empujándolo contra el suelo. Durante unos segundos de tensión, el resto de amigos se mantuvo inmóvil, sin intervenir ante la inmediatez del ataque. Finalmente, tras la acción del animal, el herido fue auxiliado por quienes se encontraban cerca y logró ponerse en pie por sus propios medios, corriendo unos metros que transmitieron la sensación de que todo había quedado en un susto.

