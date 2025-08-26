Un toro sorprende a un joven en Sollana
El hombre no sufrió daños a pesar del golpe, por lo que los festejos pudieron seguir sin incidentes relevantes
Josep Cortés
Un toro embistió a un joven por la espalda durante los festejos taurinos celebrados en Sollana durante el fin de semana. Según fuentes consultadas, el joven, que no era vecino de la localidad, no sufrió heridas de consideración tras el golpe, por lo que el incidente se saldó con un revolcón.
Mientras un aficionado vestido de negro trataba de rodar al animal alrededor del entablado, el joven, con una indumentaria similar, permanecía de espaldas y ajeno a la escena. Cuando la res abandonó el centro del recinto con la mirada fija en el primer participante, el joven embestido fue sorprendido por el animal que se dirigió hacia él. Este intentó iniciar una carrera para sortearlo, pero la velocidad de la res fue mayor y terminó embistiéndolo por la espalda.
El afectado pudo levantarse y abandonar la plaza sin necesidad de asistencia médica, lo que generó un alivio general entre el público. El alcalde de Sollana, Vicente José Codoñer, señala que “todas las celebraciones han transcurrido sin ningún accidente grave” y subrayó que el municipio mantiene las medidas de seguridad habituales para garantizar el desarrollo de los festejos taurinos.
